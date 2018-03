LovelyBooks auf der Leipziger Buchmesse 2018

Als Treffpunkt für Leser, Autoren, Selfpublisher und Verlage bietet der LovelyBooks- Stand eine Anlaufstelle, um sich zu vernetzen und über Bücher auszutauschen. Autoren aus verschiedenen Verlagen und Genres stellen am Stand sowie beim LovelyBooks Leser- und Bloggertreffen ihre Bücher vor. Buchliebhaber dürfen sich auf abwechslungsreiche Lesungen, Diskussionsrunden und Signierstunden freuen. Vertreten sind unter anderen Kathrin Weßling mit ihrem Roman “Super, und dir?” , Kai Meyer mit “Die Krone der Sterne - Hexenmacht” und Bernhard Hennen mit “Die Chroniken von Azuhr - Der Verfluchte” „Lovelybooks ist für uns Autoren längst eine der wichtigsten Anlaufstellen geworden, um uns mit Lesern direkt auszutauschen. Für gewöhnlich geschieht das online.“, sagt Fantasy-Autor Kai Meyer. „Umso schöner, auf der Messe am Lovelybooks-Stand die Gelegenheit zu haben, die Fans persönlich zu treffen und ihnen mein neues Buch vorzustellen.“Alle Lesungen werden per Livestream auf der LovelyBooks Facebook-Fanpage übertragen. Unter dem Hashtag #LBlesertreff wird das Messetreiben außerdem über Facebook, Twitter und Instagram begleitet. Am Samstag, dem 17. März, findet das beliebte LovelyBooks Leser- und Bloggertreffen mit mehr als 300 Teilnehmern statt. Von 14 bis 16 Uhr lädt LovelyBooks Leser und Blogger im Congress Center zum Austausch und zur Diskussion mit Autoren, Verlagen sowie dem LovelyBooks-Team ein. Eine Anmeldung ist noch möglich!Alle Infos zur Anmeldung & zum LovelyBooks-Treffpunkt auf der Buchmesse gibt es hier: