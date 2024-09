Zum 20. Geburtstag: Digitales Regenwald-Erlebnis auf neuer Webseite

Die Schönheit und den Reichtum des Regenwaldes, aber auch seine Bedrohungen erlebbar machen: Das ist das Ziel der neuen Webseite, die der Regenwaldschutzverein Abenteuer Regenwald am Dienstag, den 24. September, – zu seinem 20. Geburtstag – online stellen wird. Dabei wurde die bestehende Website www.abenteuer-regenwald.de überarbeitet und den veränderten Bedarfen und Nutzungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen angepasst – weg von einer reinen Wissensseite hin zu mehr Interaktion mit der Zielgruppe. Seit 20 Jahren ist Abenteuer Regenwald die einzige deutschsprachige Regenwald-Website, die Kinder und Jugendliche als erste Zielgruppe hat.Durch den Ausbau der interaktiven und multimedialen Features geht Abenteuer-Regenwald den nächsten Schritt hin zu einer multimedialen Plattform, die dem veränderten Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt Rechnung trägt. Den Regenwald erlebbar machen und mit allen Sinnen lernen: Texte, Fotos, Infografiken, Animationen, Erklär-Videos, und Audios, Quizze, Wettbewerbe und Aktionen laden ab sofort ein zum Lernen über Mitmachen. Damit einher geht das Angebot, mit buchbaren Projekttagen zu Regenwald-Themen wie Fast Fashion, Palmöl- oder Fleischkonsum in Schulen zu gehen.Das neue Design ist die sichtbarste Veränderung: Eine neue Schrift, größere Bild- und Videoformate und ein klareres und luftigeres Erscheinungsbild bieten die Möglichkeit, den inhaltlichen Ansprüchen und dem Ziel, den Regenwald erlebbar zu machen, visuell mehr Ausdruck zu verleihen. Ein klarer Aufbau, eine strukturierte Navigation und die Suchfunktion schaffen Orientierung und mehr Lesefreude.Bei der Umsetzung wurde großer Wert auf die Nutzerfreundlichkeit gelegt. Das Hauptmenü bietet eine klare Aufteilung nach Wissen, Themen, Mitmachen, Spiel & Spaß sowie Lehrmaterialien, wodurch eine schnelle Orientierung möglich ist. Dort gibt es Wissensseiten und Steckbriefe, Tipps zum Regenwaldschutz im Alltag, spannende Kampagnen und Wettbewerbe, Quizze, Bastelanleitungen. Neu ist die Visualisierung all dieser Themen..: „Unsere neue Website bekommt nicht einfach nur ein neues Aussehen, sondern lädt spielerisch dazu ein, den Regenwald zu entdecken und zu begreifen. Wir haben sie in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen entwickelt und sie bietet im Vergleich zu unserer bisherigen, preisgekrönten Website ein absolut zeitgemäßes, interaktives Regenwald-Erlebnis, das einlädt, erforscht zu werden.“