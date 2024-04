Wie groß ist dein Fashion-Fußabdruck?

2

Zum heutigen Fashion Revolution Day stellt der Verein Abenteuer Regenwald seinen Fashion-Rechner online. Mit dem Rechner lässt sich der persönliche CO-Fußabdruck berechnen, der durch das eigene Mode-Bewusstsein verursacht wird.Der Regenwaldschutz-Verein aus Hamburg möchte mit dem Rechner vor allem unter jungen Menschen ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Auswirkungen der (massenhafte) Kauf von Billig-Kleidung, die Waschgewohnheiten und die Entsorgung auf das Klima und den Regenwald haben. Er ist Teil der Fast-Fashion-Kampagne "Was macht der Regenwald in meinem Kleiderschrank?", mit der die Problematik der schnell produzierten Billigmode aufgezeigt wird.So kommen einige Rohstoffe der angebotenen Kleidung aus tropischen und subtropischen Regionen in Asien, Afrika und Lateinamerika. Um die Grundstoffe für Viskose, Baumwolle oder Polyester zu gewinnen, werden Regenwälder und andere artenreiche Natur zerstört und Menschen vertrieben. Auch die Massenproduktion der Fast Fashion hat schwerwiegende Folgen für Menschen, Natur und Klima - vor allem für die Länder des Südens. Sie reichen von Umweltverschmutzung über Wasserverschwendung bis zu katastrophalen Arbeitsbedingungen.Der Fashion-Rechner wurde von dem nachhaltigen Mode-Onlineunternehmen ThredUp aus den USA entwickelt und von Abenteuer Regenwald übersetzt. Finanziert wurde er von Engagement Global.