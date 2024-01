Der Hamburger Verein Abenteuer Regenwald e.V. macht auf den Ressourcenverbrauch für Billigkleidung aufmerksam

Was ist Fast Fashion? Durch die schnellen Kollektionswechsel hat sich seit dem Jahr 2000 die Herstellung von Kleidung weltweit mehr als verdoppelt. Denn die meisten von uns kaufen Kleidung am liebsten neu: im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Häufig werden das neue Top, die Hose oder das T-Shirt kaum getragen – jedes fünfte Kleidungsstück seltener als drei Monate - landet dann im Müll.Um auf diese Wegwerfmentalität aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, was der Inhalt unseres Kleiderschranks mit dem Regenwald zu tun hat, will Abenteuer Regenwald e.V. Kinder und Jugendliche für das Thema sensibilisieren und ruft diese auf, an dem Upcycling-Wettbewerb teilzunehmen – allein, im Freundeskreis oder im Klassenverband. Aus alten Kleidungsstücken sollen neue entworfen und angefertigt werden. Die selbstgeschneiderten Werke werden dann von einer hochkarätigen Jury begutachtet und bewertet. Am Ende des Wettbewerbs warten großartige Preise auf Gewinnerin und Gewinner. Wie zum Beispiel eine Nähstunde bei einer professionellen Schneiderin, Warengutscheine für nachhaltige Stoffe und eine Veröffentlichung auf der Website des Vereins. Zudem gibt es eine Kooperation mit recyclehero, die Altkleiderspenden an den teilnehmenden Schulen klimaneutral abholen und weiternutzen. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 31. März 2024.Abenteuer Regenwald e.V. behandelt das Thema Fast Fashion auf sehr vielfältige Weise. Dazu gehört ein spannender und informativer Erklärfilm und eine interaktive Grafik zum langen Produktions- und Lieferweg von Viskose. Ein attraktiver Flyer zeigt Hintergründe, Probleme und Lösungen auf einen Blick. Zudem werden Unterrichtsmaterialien angeboten. Alle Informationen zum Wettbewerb und umfangreiche Lehrmaterialien sind auf der Website zu finden: https://www.abenteuer-regenwald.de/... Gefördert wurde das Projekt von der Postcode Lotterie.