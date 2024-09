Bundesweit erste Regenwald-Konferenz für Kinder und Jugendliche

Sie gehen auf Entdeckungsreise über den Baumkronen des Regenwaldes, erfahren aus erster Hand neue Forschungserkenntnisse über die tropische Tierwelt, erkunden den Duft des Regenwaldes und den Klimawandel und diskutiere darüber mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern: Abenteuer Regenwald und das Museum der Natur Hamburg – Zoologie laden 100 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren zur ersten Regenwald-Konferenz am 14. September ein, dem Tag des Tropenwaldes. Durch das Programm führt der bekannte KiKA-Moderator Tim Gailus (Team Timster).Neben spannenden Vorträgen und Diskussionen können die jungen Teilnehmenden viel ausprobieren und selber machen: Mit VR-Brillen bereisen sie den ATTO-Forschungsturm, der aus dem brasilianischen Regenwald emporragt, und dessen Forschungsstation. In einem Workshop zeigen Wissenschaftsinfluencer, wie sie Alltagstipps für den Schutz der Regenwälder selber drehen und auf ihren Social-Media-Kanälen verbreiten können. Ausgewählte Regenwald-Tier-Exponate aus dem Fundus des Museums der Natur Hamburg stehen zum Erforschen bereit und die Jugendlichen erfahren, was es mit den „seltenen Erden“ in ihren Handys auf sich hat.Wer nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, die Konferenz im Livestream zu verfolgen.: 14. September von 10 - 17 UhrMuseum der Natur Hamburg – Zoologie: Eintritt und Verpflegung sind frei: Programm Regenwald-Konferenz