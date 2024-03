Abenteuer Regenwald: Von der Website ins Klassenzimmer

Abenteuer Regenwald e.V.

Hochwertiges Wissen rund um den Regenwald, seine Bedrohungen und Handlungsoptionen aufzeigen, damit auch junge Menschen zu seinem Erhalt beitragen können: Mit nahezu 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Regenwald-Umweltbildung ist Abenteuer Regenwald e.V. der führende Regenwaldschutzverein für junge Menschen im deutschsprachigen Raum. Mit seiner Bildungswebsite abenteuer-regenwald.de klärt der Verein Kinder und Jugendliche über die Bedeutung der tropischen Regenwälder auf und bietet zahlreiches informatives Material wie Wissenstexte, fundierte Grafiken und spannende Erklärfilme zum kostenlosen Download an. Mehrfach ausgezeichnet, zeigt Abenteuer Regenwald e.V. auf, dass Regenwälder in unserem Alltag eine sehr große Rolle spielen und unser tägliches Handeln zu ihrem Verschwinden beiträgt. Gleichzeitig bietet die Webseite auch Handlungsoptionen und Alternativen, so dass jede und jeder - egal wie alt - etwas ausrichten kann und erkennt: Umweltschutz ist cool.

alles anzeigen