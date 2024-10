SEO Agentur ABAKUS Internet Marketing gibt Tipps: Start-ups machen sich im Internet sichtbar

Am 22.10.2024 findet die 15. Ausgabe des Network-Events „Afterwork?Network!“ der VentureVilla in Hannover statt. Der Abend widmet sich den Themen Social Media und Suchmaschinenoptimierung (SEO) im digitalen Marketing.Linkaufbau-Expertin Anna Pianka von der SEO-Agentur ABAKUS Internet Marketing GmbH präsentiert einen aufschlussreichen Vortrag über die Suchmaschinenoptimierung mit innovativen Strategien zur Linkgewinnung für Start-ups. In der Suchmaschinenoptimierung OffPage spielt Social Media ebenfalls eine Rolle und ist Teil der Handlungen, die positive Signale für die Unternehmens-Website bewirken. Der Fokus liegt auf kostenlosen und nachhaltigen Techniken, die auch mit kleinen Budgets (in Form von Arbeitszeit) realisierbar sind. Wichtig ist zudem, dass nach den Spielregeln von Google vorgegangen wird, darauf wird genauer eingegangen.Reichweite im Internet fördert die Bekanntheit, das Brandbuilding und eröffnet weitere Chancen auf Unternehmenserfolge.Weitere Informationen im ABAKUS Blog: https://www.abakus-internet-marketing.de/wissen/seo-blog/veranstaltungen/venturevilla-afterworknetwork15-am-22-10-2024-mit-seo-vortrag-von-abakus Die VentureVilla Accelerator GmbH in Hannover bereichert die lokale Startup-Szene mit monatlichen Afterwork-Events, die jeweils spezifischen, für junge Unternehmen relevanten Themen gewidmet sind. Die Veranstaltung findet in der VentureVilla Accelerator GmbH, Walderseestr. 7 in 30163 Hannover statt. Der Besuch der Veranstaltung ist mit Anmeldung kostenlos möglich.Die VentureVilla Hannover setzt ein Förderprogramm um, das sich auf die Unterstützung vielversprechender Early-Stage-Startups im Web- und Softwarebereich spezialisiert hat. Mit ihrem ganzheitlichen, 100-tägigen Programm, das sowohl vor Ort als auch digital durchgeführt wird, bietet die VentureVilla umfassende Hilfestellung für junge Unternehmen. Die teilnehmenden Start-ups profitieren von maßgeschneiderten Unterstützungsangeboten bei der Entwicklung von Finanzierungsstrategien und erhalten wertvolles Gründungs-Know-how.in besonderer Fokus liegt auf der Vernetzung mit relevanten Stakeholdern, potenziellen Investoren und anderen Gründern. Den teilnehmenden Teams stehen nicht nur eigene Büroflächen zur Verfügung, sondern auch die Betreuung durch erfahrene Coaches sowie eine dynamische Startup-Community zum Erfahrungsaustausch. In enger Zusammenarbeit mit einem breiten Partnernetzwerk arbeitet die VentureVilla daran, junge Unternehmen auf den Markteintritt und die Anschlussfinanzierung vorzubereiten. Ziel ist es, aus vielversprechenden Geschäftsideen marktfähige und zukunftsträchtige Unternehmen zu entwickeln.