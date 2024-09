IHK Hannover wird erneut zum Hotspot für SEO-Wissen: SEO Agentur ABAKUS mit vier Seminaren im Herbst 2024

In der heutigen digitalen Ära ist eine effektive Suchmaschinenoptimierung (SEO) von entscheidender Bedeutung für Unternehmen jeder Größe, die online erfolgreich sein wollen. Suchmaschinen wie Google verbessern stetig Feinheiten zu ihren Algorithmen, was es erforderlich macht, über aktuelle SEO-Trends informiert zu bleiben. Die SEO-Seminare der IHK Hannover bieten einen fundierten Einblick in diese sich ständig weiterentwickelnde Disziplin und zeigen den Teilnehmenden, wie sie ihre Online-Sichtbarkeit mittels bewährter Praktiken steigern können.Im Herbst 2024 finden vier unterschiedlich ausgerichtete SEO-Seminare mit Referenten der ABAKUS Internet Marketing GmbH an der IHK Hannover statt. Sie bieten betrieblichen Onlinemarketing-Beauftragten, Online-Shop-Betreibenden, Start-ups und Personen mit Expertenstatus die Möglichkeit, ihr Wissen über Suchmaschinenoptimierung zu vertiefen und es erfolgreich anzuwenden.In diesem halbtägigen Seminar gibt SEO OffPage-Expertin Anna Pianka nützliche Tipps, wie sich Suchmaschinenoptimierung über die eigene Webseite hinaus betreiben lässt. Nach einer Einführung zu SEO im Allgemeinen steht der Linkaufbau im Fokus. Die Teilnehmenden erfahren unter anderem, wie sie hochwertige Backlinks erkennen und im Einklang mit vorherrschenden Qualitätsansprüchen gewinnen können.Weitere Informationen: https://www.abakus-internet-marketing.de/wissen/seo-blog/veranstaltungen/ihk-hannover-seminar-am-09-09-2024-sichtbarkeit-der-eigenen-website-steigern-mit-offpage-seo Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Suchmaschinenoptimierung kann die Arbeit zur Rankingsteigerung rund um die eigene Website stark erleichtern, birgt jedoch auch Risiken, die es zu berücksichtigen und zu minimieren gilt. Ein bedachter Umgang mit KI-gestützten Tools in Kombination mit SEO-Erfahrung erhöht die Sichtbarkeit und Relevanz Ihrer Website und reduziert den zeitlichen Arbeitsaufwand erheblich. KI-Technologien erkennen Trends und Muster, die menschliche Analysten bei der Erarbeitung und Umsetzung von SEO-Strategien unterstützen. In diesem Seminar werden von dem Geschäftsleiter der ABAKUS Internet Marketing GmbH, Kamillo Kluth, und von Anna Pianka Technologien und Methoden zur Optimierung von Online-Präsenzen nähergebracht.Weitere Informationen: https://www.abakus-internet-marketing.de/wissen/seo-blog/veranstaltungen/neues-ihk-hannover-seminar-einsatz-von-ki-in-der-suchmaschinenoptimierung-seo-am-18-september-2024 Alan Webb, SEO Experte und Gründer der ABAKUS Internet Marketing GmbH, führt die Teilnehmenden in diesem Seminar einen Tag lang in die Welt der Suchmaschinenoptimierung ein. Behandelt werden unter anderem aktuelle Google-Ranking-Faktoren, die professionelle Keyword-Analyse und konkrete Vorgehensweisen bei der OnPage- sowie OffPage-Optimierung. Dabei wird großer Wert auf Praxisnähe gelegt. Die Webseiten der Teilnehmenden können im Rahmen des Seminares herangezogen werden, um Optimierungspotenziale und typische Fehler aufzuzeigen.Weitere Informationen: https://www.abakus-internet-marketing.de/wissen/seo-blog/veranstaltungen/ihk-hannover-seminar-am-24-10-2024-seo-von-a-bis-z-suchmaschinenoptimierung-professionell Dieses halbtägige Seminar richtet sich an Personen, die an den Inhalten von Firmenwebseiten arbeiten. SEO-Experte Kamillo Kluth bietet zunächst eine kleine Einführung in die Suchmaschinenoptimierung im Allgemeinen. Anschließend dreht sich alles darum, wie redaktionelle Tätigkeiten und Suchmaschinenoptimierung miteinander verbunden werden können. Er stellt dar, weshalb nutzerorientierte Inhalte nicht nur für Leserinnen und Leser, sondern auch Suchmaschinen besonders interessant sind. Neben der inhaltlichen Optimierung wird außerdem besonders auf die Keyword-Recherche sowie auf das Keyword-Mapping eingegangen.Weitere Informationen: https://www.abakus-internet-marketing.de/wissen/seo-blog/veranstaltungen/ihk-hannover-seminar-am-15-11-2024-content-optimierung-fuer-seo Alle Seminare finden in Räumlichkeiten der IHK Hannover am Bischofsholer Damm 91 in 30173 Hannover, statt.