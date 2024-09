FrauenBranchenBuch Hannover SEO-Abend für Unternehmerinnen mit ABAKUS Internet Marketing

Gil Leichtle https://www.sieh-hier.de/

Daniela Cebulla https://metamorphose-consultance.de/

Gabriele Kottlorz https://www.gabrielekottlorz.de/

Kristina Ebel https://wertschaetzung-im-job.de/

Nicole Genzky https://nicolegenzky.com/

Antje Rohrbach https://www.denkmanager.de/

Eileen Al-Zubairy https://eileen-alzubairy.de/

Olga Müller https://www.kai-und-sterni.de/

Andrea Kälin https://www.instagram.com/andrea.kaelin.coaching/

Am Montag, den 16. September 2024, laden die ABAKUS Internet Marketing GmbH und das FrauenBranchenBuch Hannover zu einem gemeinsamen Abend zum Thema "Suchmaschinenoptimierung für Unternehmerinnen" ein.Die Berücksichtigung von SEO ist heute ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Unternehmensstrategie. Selbstständige profitieren besonders von einer starken Online-Präsenz , da diese hilft, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld durchzusetzen und die eigene Marke zu stärken.ABAKUS Internet Marketing wird mit der Referentin Anna Pianka, Expertin für OffPage SEO zu Personal Branding , praxisnahe Einblicke in die SEO-Welt geben. Die Teilnehmerinnen erfahren, wie eine verbesserte Sichtbarkeit in den Suchmaschinen generell zu mehr potenzieller Kundschaft führen kann. Dabei werden die Websites der Teilnehmerinnen zur Veranschaulichung von SEO Do’s and Don’ts herangezogen. Weiter wird gezeigt, wie Unternehmen speziell in den lokalen Suchergebnissen präsenter werden. Im Anschluss an den Vortrag findet ein Networking statt.Folgende Teilnehmerinnen stellen auf der Veranstaltung ihre Arbeit vor:Das FrauenBranchenBuch Hannover ist als Print-Verzeichnis an das Telefonbuch bzw. die Gelben Seiten angelehnt und verfolgt das Ziel, Frauen und ihre Unternehmen vorzustellen und die Vernetzung zu fördern. Die Printausgabe von dem FrauenBranchenBuch Hannover liegt an öffentlichen Stellen in Stadt und Region Hannover kostenfrei aus.Die Teilnahmegebühr für den SEO-Abend beträgt 17 Euro und beinhaltet Snacks und Getränke. Die Teilnehmerinnenanzahl ist begrenzt, daher wird um eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an gil@frauenbranchenbuch.info gebeten.Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der ABAKUS Internet Marketing GmbH statt.Weitere Informationen: https://www.abakus-internet-marketing.de/wissen/seo-blog/veranstaltungen/seo-abend-frauenbranchenbuch-hannover-meets-abakus-internet-marketing