E-Commerce BBQ 2024: Fachwissen und BBQ-Genuss am 06.09.2024 in Bielefeld

Marcus Diekmann (Armedangels): Keynote "State of E-Commerce 2024"

Sarah Sunderbrink (zooplus): „Best Practice: Die preisgekrönten Social-Media-Kampagnen von zooplus“

Vera Hofer (valantic) und Agasty Pasu (ggmgastro): "How to: Spagat differenzierter Kundenansprachen entlang der Customer Journey meistern"

Christian Maaß (Thomann): "Die vergessenen Grundlagen im E-Commerce und warum Thomann in einer Amazon-Welt überleben kann"

Sven Landbeck (Loqate): "Datenqualität und E-Commerce: ein Duett für den Erfolg"

Astrid Linser (bears with benefits) "Beyond Borders – 7 Tipps für eine erfolgreiche

Internationalisierung im E-Commerce"

Internationalisierung im E-Commerce" Pascal Renne (FETEC environment): "Lebensmittelrecycling – Neue Energie aus Bioreststoffen"

Friedrich-W. Düsing und Waldemar Ungefug (Metroplan): "Trends in der Logistik –

Automatisierung auf dem Vormarsch"

Automatisierung auf dem Vormarsch" Christoph Berninger (dm): „Logistik und Fulfillment im E-Commerce bei dm“

Daniel Verst (Meta): „Social Commerce mit KI: Revolutionäre Strategien für digitale Exzellenz“

Katja Küpper und Franziska Hitzler (Deutsche Post): „Print-Mailings: der rebellische Twist in der digitalen Ära“

Andreas Löwe (Podcast "Irgendwas mit Logistik" und Michael Lütjann (Nagel-Group): "Künstliche Intelligenz und Innovationen in der Logistik"

Am 06. September 2024 lädt das Unternehmen B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen zum E-Commerce BBQ in Bielefeld ein! Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Kombination aus Networking, Expertenvorträgen und kulinarischem Genuss. Veranstaltungsort ist das Distributionszentrum der B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen in der Fuggerstraße 17 in 33689 Bielefeld.Beim E-Commerce BBQ steht der digitale Handel im Fokus, verfolgt wird dabei jedoch, anders als bei vielen anderen Fachkonferenzen, ein ganzheitlicher Ansatz: Bei diesem Event kommen Experten aus allen Bereichen des digitalen Handels zusammen, vom Vertrieb bis zu Logistik. Als Spezialist für Suchmaschinenoptimierung ist die ABAKUS Internet Marketing GmbH Partner des Events.ABAKUS Geschäftsleiter Kamillo Kluth, Abteilungsleiterin SEO OffPage Anna Pianka und der stellvertretende Abteilungsleiter SEO OffPage Georg May werden vor Ort sein und sich mit den Besuchern über aktuelle Trends in der Suchmaschinenoptimierung austauschen.Die Grillparty mit Speisen vom Smoker, großem Buffet und kühlen Drinks bietet den idealen Rahmen, um in lockerer Umgebung über die neuesten Entwicklungen und Trends im digitalen Handel zu sprechen.Das Programm des diesjährigen E-Commerce BBQs ist inhaltlich breit aufgestellt. Als Speaker treten unter anderem auf:Die B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen ist ein erfahrener Experte im Bereich E-Commerce-Fulfillment und Teil der europaweit tätigen Nagel-Group . Das Unternehmen richtet das E-Commerce BBQ in diesem Jahr zum sechsten Mal aus. Ein besonderes Highlight ist jedes Mal der Rundgang durch die modernen Lagerhallen der B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen. Die Teilnehmer erhalten so einen exklusiven Einblick in die hochmodernen Prozesse und Technologien, die hinter dem erfolgreichen E-Commerce-Fulfillment stehen. Das E-Commerce BBQ konnte in den vergangenen Jahren mehr als 2500 Teilnehmer begeistern und setzt auch 2024 auf das bewährte Konzept: Fachwissen, Networking und Genuss. Im Recap des letzten E-Commerce BBQ aus dem Jahr 2022 von der SEO-Agentur ABAKUS Internet Marketing lassen sich weitere Eindrücke einsehen.Informationen zum Ticketverkauf und Programm für das E-Commerce BBQ 2024 stehen auf der offiziellen Veranstaltungswebseite bereit. Regulär kostet die Teilnahme 129 Euro (inkl. USt.) und 99 Euro (inkl. USt.) für Studenten.