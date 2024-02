Dann klappt’s auch bei Google

Sie haben nach eigener Einschätzung eine tolle Website, allein, es fehlen die Nutzer. Sie haben vor ein paar Jahren mal was mit SEO gemacht, doch die Algorithmen sind längst andere? Ihre Texte lesen sich so schön, aber die Suchmaschinen verstehen nur Bahnhof. Dann ist es Zeit für ein professionelles Update Ihrer SEO-Kenntnisse. Dann klappt’s mit Ihrer Website auch bei Google.Zum Thema Suchmaschinenoptimierung hat die Industrie- und Handelskammer Hannover (IHK) auch im ersten Halbjahr 2024 wieder drei Seminare im Angebot. Die Expertise kommt wie in den vergangenen Jahren von der SEO-Agentur ABAKUS Internet Marketing GmbH. Anna Pianka, Expertin für Website-Sichtbarkeit durch OffPage Optimierung startet am 19. April unter der Überschrift „Sichtbarkeit der eigenen Website steigern mit OffPage SEO“ und beantwortet unter anderem folgende Fragen: Wie gewinnen Sie wertvolle Backlinks? Was sind die Besonderheiten an OffPage SEO?„SEO von A bis Z: Suchmaschinenoptimierung professionell“ heißt es am 2. Mai mit ABAKUS CEO Alan Webb. Sein praxisnaher Überblick befasst sich schwerpunktmäßig mit Ranking-Algorithmen, einer professionelle Keyword-Analyse und der OnPage und OffPage Optimierung. Blasse Theorie gibt es anderswo, in den IHK-Seminaren steht die praktische Anwendbarkeit im Mittelpunkt.Kamillo Kluth, SEO-Experte und zweiter CEO der ABAKUS Internet Marketing GmbH, rundet das Seminar-Trio des ersten Halbjahrs ab. Das Motto am 13. Juni: „Content-Optimierung für SEO“. Der Schwerpunkt liegt hier auf der inhaltlichen Optimierung, denn redaktionelle Arbeit und Suchmaschinenoptimierung sind die zwei Seiten derselben Medaille. User möchten relevante Inhalte, und Google braucht die richtigen Keywords.Drei Termine, drei erfahrene Referenten und dreimal aktuelle Informationen zu allen Facetten der Suchmaschinenoptimierung. Wer soll sich von diesen IHK-Seminaren angesprochen fühlen? Marketingbeauftragte, Personen, die sich in einem zukunftsträchtigen Berufsfeld bilden möchten, Start-ups und alle, die eine eigene Website anstreben oder Websites betreuen. Wenn am Ende Theorie zu Praxis wird und die eigene Website zu neuem Leben erwacht, dann klappt’s auch bei Google, und dem Erfolg steht nichts mehr im Wege.Wann: 19.4.2024, 9:00 bis 13:00 UhrWo: Industrie- und Handelskammer Hannover, Bischofsholer Damm 91, 30173 HannoverReferentin: Anna Pianka, ABAKUS Internet Marketing GmbHKosten: 190,40 Euro inkl. MwSt.Veranstalter: IHK Projekte Hannover GmbH, Bischofsholer Damm 91, 30173 HannoverAnmeldung bis 16.04.2024Weitere Informationen: https://www.ihk.de/hannover/system/veranstaltungssuche/vstdetail-antrago/5588700/15639?terminId=15639 Wann: 2.5.2024, 9.00 bis 13.00 UhrWo: Industrie- und Handelskammer Hannover, Bischofsholer Damm 91, 30173 HannoverReferent: Alan Webb, ABAKUS Internet Marketing GmbHKosten: 309,40 Euro inkl. MwSt.Veranstalter: IHK Projekte Hannover GmbH, Bischofsholer Damm 91, 30173 HannoverAnmeldung bis 25.04.2024Weitere Informationen: https://www.ihk.de/hannover/system/veranstaltungssuche/vstdetail-antrago/5588700/15642?terminId=15642 Wann: 13.6.2024, 9.00 bis 13.00 UhrWo: Industrie- und Handelskammer Hannover, Bischofsholer Damm 91, 30173 HannoverReferent: Kamillo Kluth, ABAKUS Internet Marketing GmbHKosten: 190,40 Euro inkl. MwSt.Anmeldung bis 06.06.2024Veranstalter: IHK Projekte Hannover GmbH, Bischofsholer Damm 91, 30173 HannoverWeitere Informationen: https://www.ihk.de/hannover/system/veranstaltungssuche/vstdetail-antrago/5588700/15643?terminId=15643