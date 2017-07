Im Iserlohner Stadtteil Barendorf plant die Bonner Projektentwicklungsgesellschaft 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG den Bau eines Gebäudekomplexes mit einer Senioren-Wohngemeinschaft sowie altersgerechten Penthouse-Wohnungen. Das Gebäude wird auf dem ca. 3.000 qm großen Grundstück errichtet, der Baukörper wird als KfW-Effizienzhaus 55 konzipiert. Ein Haus mit diesem Standard benötigt nur 55 % eines durchschnittlichen Referenzgebäudes*.



Das Erdgeschoss wird für eine Senioren-WG mit zwölf Bewohnern angelegt, dazu gehören Terrassen und ein abgeschlossener Innenhof. Die Pflege- und Betreuungsleistungen sowie die hauswirtschaftlichen Dienstleistungen werden vom ambulanten Pflegdienst Bethanien mobile Pflege Iserlohn sichergestellt. Mieter ist das Diakonische Werk Bethanien e.V., das bereits zwei Senioren-Wohngemeinschaften in Solingen und Schalksmühle erfolgreich etabliert hat.



Im Obergeschoss sind sechs hochwertig ausgestattete Penthouse-Wohnungen als Eigentumswohnungen geplant mit einer Wohnungsgröße von ca. 76 m² bis 104 m² Wohnfläche. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, Kellerraum sowie einen überdachten PKW-Stellplatz mit direktem Zugang zum Haus und sind über einen Aufzug erreichbar.



Das Neubauprojekt „Wohnen in Barendorf“ entsteht in direkter Nachbarschaft zur örtlichen Freien evangelischen Gemeinde im Barendorfer Bruch. Durch die Gemeinde als Nachbar und die Wohngruppe unten ergibt sich eine ruhige Umgebung für die Bewohner der künftigen Eigentumswohnungen.



*Der KfW Effizienzhaus-Standard ermöglicht es Hausbesitzern, Energiekosten zu sparen, den Wert ihrer Immo¬bilie zu steigern, den Wohnkomfort zu erhöhen und von Fördergeldern der KfW zu profitieren. Einzelheiten unter: kfw.de



Ansprechpartner für die Eigentumswohnungen ist die 7x7immobilien Andreas Mankel e. K. (Kontakt: info@7x7immobilien.de); bisher realisierte Immobilienprojekte der 7x7 Unternehmensgruppe finden Interessierte unter: www.7x7.de/sinn/projekte/immobilien/

Die 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG investiert in gesellschaftsrelevante Sachwerte, vor allem Immobilien und erneuerbare Energien. Dazu gehören unter anderem: Wohnungen oder Häuser, Kindertagesstätten, altersgerechtes Wohnen, Gewerbeimmobilien, die etwa sozialen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, u. a. m. Zudem soll die Energiebilanz der Gebäude durch energetische Sanierung und Investition in erneuerbare Energie stark verbessert werden. Die 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG gehört zur 7x7 Unternehmensgruppe. Diese entwickelt und realisiert alternative Konzepte und Projekte in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Investment und Geldanlage sowie Erneuerbare Energien. In diesen Unternehmensbereichen arbeiten rund 45 Mitarbeiter an sechs Standorten.



Die 7x7 Unternehmensgruppe unterscheidet sich von anderen Anbietern auf dem Kapitalmarkt vor allem dadurch, dass sie nicht nur eigene Finanzprodukte konzipiert, sondern auch die damit finanzierten Sachwertobjekte selbst projektiert. So entstehen alternative Konzepte und Projekte in den Bereichen Vorsorge und Vermögen, Investment und Geldanlage sowie Immobilien und Erneuerbare Energien. In diesen Unternehmensbereichen arbeiten rund 45 Mitarbeiter an sechs Standorten in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.

