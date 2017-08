Innovativer Trendsetter mit wirkungsvollen Investments

„In Deutschland ist das wirkungsorientierte Investieren erst im Kommen“, stellte die Nachrichtenagentur dpa Anfang Juli 2017 unter der Überschrift „Impact Investing – Geld machen und Gutes tun“ in einem Beitrag fest. Was dort beschrieben wird, hat die kleine Bonner 7x7invest AG bereits vor vier Jahren in die Tat umgesetzt: Am 7. August 2013 brachte sie zwei Sachwertanleihen auf den Markt. Das Vorwort von Vorstand Andreas Mankel zum Anleihen-Exposee mündete in die Aufforderung: „Machen Sie gesellschaftsrelevante Investitionen möglich und erzielen Sie Wirkung mit Ihren Investitionen – eben Impact Investment.“Im Vorwort stellte Mankel auch schon fest: „Arbeiten an wohnortnahen Standorten, Nahversorgung im Wohngebiet und Green Buildings im Bereich von Gewerbebauten sind weitere Themen, für die ein steigender Bedarf zu verzeichnen ist.“ Vier Jahre später heißt es im Handelsblatt: „Beim ‚Impact Investing‘ fließen Gelder ausschließlich in Unternehmen, die den Zweck haben, soziale, gesellschaftliche oder Umweltprobleme zu lösen. Nicht nur in Entwicklungsländern. Bezahlbare Wohnungen in europäischen Ballungszentren, Job-Initiativen in verlassenen Kohlestädten der USA gehören auch dazu.“Die 7x7 Sachwertanleihen (mit Laufzeit 2018 und 2023) sind inzwischen geschlossen, das innovative Konzept wird aber noch in diesem Jahr fortgesetzt: die 7x7invest AG bereitet mit zwei Tochterunternehmen die Emission von Energieanleihen und Umweltanleihen vor. Die 7x7 Energiewerte Deutschland II. hat die 7x7 Energieanleihen mit 10-jähriger Laufzeit konzipiert. Sie investiert die Anlegergelder in den Bau und Betrieb von Solaranlagen. Die Anleihen werden durch Grundbucheintragungen und Abtretung von verschiedenen Rechten abgesichert. Bei den geplanten 7x7 Umweltanleihen kommt zum nachhaltigen Aspekt noch die soziale Wirkung hinzu. Denn die Emittentin 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG investiert das Geld der Anleger in gesellschaftsrelevante Immobilienprojekte wie Senioren-WGs, Kitas und Studentenwohnungen. Hier sind die Anleihen durch eine Gläubigerstellung im Grundbuch besichert.Die mit den Anleihen finanzierten Objekte werden von eigenen 7x7 Firmen projektiert. So verfügen etwa die 7x7energie GmbH und die 7x7immobilien Andreas Mankel e.K. über entsprechende Erfahrungen und Kompetenzen.Interview Andreas Mankel auf Stiftungsrecht-plus (20.01.2014)Interview Andreas Mankel mit Ehrenfried Conta Gromberg ( spendwerk-Report 2014, Seite 6 Ein Video zur 7x7invest Veranstaltung „Impact Investing - Investieren mit Wirkung“ am 17.2.2014 in BonnKurzinformationen über die geplanten Energie- und Umweltanleihen finden Sie in der Produktübersicht „Grüne Werte“ Über diese und weitere nachhaltige Geldanlagen informieren Sie die kompetenten 7x7 Finanz- und Vorsorge-Berate r – darunter auch sechs „Fachberater für Nachhaltiges Investment“.