7x7finanz kommt nach Stuttgart mit nachhaltigen Geldanlagen

Bereits im letzten Jahr zogen beide Messen fast 9.000 Besucher an zwei Tagen auf das Stuttgarter Messegelände. Die erfolgreiche Kooperation mit der Leitmesse und Kongress für Finanzen und Geldanlage wird auch 2017 fortgesetzt. „Grünes Geld“ möchte so alternative und konventionelle Anleger gleichermaßen über Investments mit Sinn und Rendite informieren.Die nachhaltigen 7x7 Kapitalanlagen sind an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Anleger ausgerichtet. Wer mit einer kleinen Summe in grüne Werte investieren möchte, kann dies beispielsweise mit dem Crowdinvestment 7x7 Energiezins I. Mit dem Geld der Anleger finanziert die Emittentin 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG Projekte mit erneuerbaren Energien, hauptsächlich Photovoltaik-Anlagen. Anleger können Anteile in Form eines Nachrangdarlehens mit attraktiver Verzinsung bereits ab 250 Euro zeichnen: auf der neuen Investment-Plattform www.fairzinsung.com . Wer sich vorab über die nachhaltigen Geldanlagen informieren möchte, für den steht auf der Website der 7x7finanz GmbH ein 7x7 Produktblatt „Grüne Werte“ zum kostenlosen Download bereit.in der Messe StuttgartMessepiazza 170629 StuttgartDer Standort der 7x7finanz GmbH:Halle/Stand EO/18 (gegenüber dem „Forum Grünes Geld“)