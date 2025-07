Letzte Infos zum Hinterm Block Open Air – Premiere am Wochenende in Karlsruhe mit Luvre47, Live-Graffiti, Tattoos, Essen & mehr

Datum : Samstag, 05.07.2025

Datum : Samstag, 05.07.2025
Ort : NCO Club, Delawarestraße 21, 76149 Karlsruhe

Einlass: ab 14 Uhr

Beginn: 17 Uhr

Zutritt: ab 16 Jahren (unter 16 nur mit erziehungsberechtigter Person)

Letzte Tickets an der Abendkasse vorhanden

Keine Schließfächer

Anreise mit ÖPNV : Mit der Tram 1 Richtung „Heide“ bis zur Haltestelle „Duale Hochschule Karlsruhe“ – von dort sind es nur ca. 5 Minuten zu Fuß.

Anreise mit dem Auto: Parken in der Parkgarage Erzbergerstraße (DHBW) – Einfahrt nur bis 17 Uhr möglich! Bitte Parkschein mitnehmen und die Hinweise vor Ort beachten.

Am Samstag, den 5. Juli 2025, lädt das Hinterm Block Open Air auf das das Gelände des NCO Clubs in Karlsruhe ein.Einlass ist ab 14 Uhr, Live-Acts starten ab 17 Uhr. Bis Mitternacht erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm mit lokalen und überregionalen Künstler:innen.Der Host und Berliner Rapper Luvre47 begrüßt OG LU, EUROTHUG, RUSKI53, Skinny Finnsta, sowie SCHOTE, Headbut und Cha auf der Bühne.Macht euch gerne auf den jeweiligen Instagram Auftritten der Künstlerinnen und Künstler ein eigenes Bild, hört in die Songs rein.Neben der Live Acts gibt es einen Tattoo Stand von Bad Habits Karlsruhe , eine Graffiti-Ausstellung der Wanderausstellung Sisterhood und Live-Graffiti, die das Festivalgelände in eine temporäre Galerie verwandeln.In der Chill-out-Area sorgt unter anderem das RIOT Café Karlsruhe für das passende Festival-Feeling mit leckerem Essen, kühlen Drinks und einer entspannte Atmosphäre – natürlich mit vegetarischen und veganen Optionen.