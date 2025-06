Hinterm Block Open Air feiert Premiere in Karlsruhe mit Luvre47 und Gästen

Am 05. Juli 2025 feiert das Hinterm Block Open Air seine Premiere in Karlsruhe. Die zwei Open Airs werden von dem Berliner Rapper Luvre47 präsentiert.Infindet das Open Air auf dem Gelände desstatt. Neben Luvre47 sind befreundete Künstler:innen wie OG LU, Ruski53, Eurothug, Skinny Finsta und Lokalmatadore Schote, Cha und Headbut eingeladen.Das Open Air bietet neben den Live Acts (17:00-22 Uhr) weitere Highlights wie Live Graffiti hosted by RIOT Café Karlsruhe , die Wanderausstellung Sisterhood zeigt Eindrücke von 33 Grafitti Künstlern und das Bad Habits Karlsruhe bietet auf dem Gelände Tattoos an.: NCO Club Karlsruhe, Delawarestraße 21, 76149 Karlsruhe: 14 Uhr: 17 UhrVeranstalter:76030 Events GmbHGeorg-Friedrich- Str. 2676131 KarlsruheDas zweite Open Air findet dann am 26. Juli 2025 in der Heimat des Rappers Berlin statt. Ebenfalls mit einem authentischen Line Up lädt Luvre 47 ni den NÅPOLEON KOMPLEX Berlin ein. Dort sind ab 16 Uhr neben des Main Acts AOB (Army of Brothers), Donna Savage, Drama Kuba und TNF zu erleben.: Modersohnstraße 35-45, 10245 Berlin16 Uhr: 17 UhrVeranstalter:Loft Concerts GmbHColumbiadamm 13-2110965 BerlinLUVRE47 steht für modernen Straßenrap aus dem Süden Neuköllns. Er versteht es, Wortwitz mit Ignoranz zu kombinieren.Clever verpackt LUVRE47 Gesellschaftskritik in eigenen Erfahrungen. LUVRE47 lässt seine Kunst für sich sprechen und sagt über seine musikalische Laufbahn, dass ihm etwas Nachhaltiges sowie konstantes Wachstum wichtiger seien als der schnelle Drang in den Mainstream.Luvre47 ist den meisten Leuten vermutlich ein Begriff, seitdem Star-Comedian Felix Lobrecht angekündigt hat, dass er am Soundtrack für den Film Sonne und Beton beteiligt ist und zudem die Figur Marco, den großen Bruder des Protagonisten Lukas, verkörpert. Den Fans der Berliner Rapszene sollte der gebürtige Gropiusstädter, dessen Lebensmittelpunkt auch heute noch im Süden Neuköllns liegt, schon länger bekannt sein.