Toby Schwietering und Horst Schröder widmen der DLRG ein eigenes Lied: „Wir retten Leben“

Am 31.07.2023 findet der internationale Ehrentag der Rettungsschwimmer, der International Lifeguard Appreciation Day statt.Das Hauptziel des International Lifeguard Appreciation Day ist es, die Arbeit von Rettungsschwimmern ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und ihnen für die Rettung von Leben zu danken.Die Mondritterschaft Wanne-Eickel e. V. unterstützt seit vielen Jahren die DLRG bei der Schwimmausbildung in der Stadt. Mit dem Projekt „Seepferdchen für alle Grundschüler“ konnte die DLRG (vor Corona) noch eine Auszeichnung erhalten.Im Jahr 2017 haben die Ausbilder der DLRG Wanne-Eickel ihr Engagement in der Schwimmausbildung noch einmal steigern können. Insgesamt haben 245 Kinder bei der DLRG das Schwimmen gelernt und das Jugendschwimmabzeichen in Bronze erworben. Damit ist die DLRG Wanne-Eickel die erfolgreichste Gliederung im gesamten DLRG Landesverband Westfalen. Für diese Leistung wurde Wanne-Eickel am Sonntag (10.06.2018) auf der Landesverbandstagung der DLRG Westfalen in Bielefeld ausgezeichnet. „Dieses Ergebnis ist nur mit einem engagierten Team zu erreichen,“ bedankte sich Uwe Mohns (2018) von der DLRG Wanne-Eickel bei den ehrenamtlich Aktiven.Die Ritterschaft möchte nun an diesem besonderen Tag musikalisch Danke sagen und veröffentlichen dazu am 31.07.2023 dem Gedenktag der Rettungsschwimmer auf allen gängigen Musikstores (Spotify, Apple Music, …) ein Lied aus der Feder von Toby Schwietering und Horst Schröder, mit dem Titel: „Wir retten Leben“Einen kleinen Vorgeschmack vom Song gibt es hier exklusiv auf SN SONNTAGSNACHRICHTEN. Danach auf Spotify, Apple Music, … gehen und in Gänze anhören! Wir zählen auf euch!Original-Beitrag: https://sonntagsnachrichten.news/...