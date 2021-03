Terraria ab sofort auf Stadia erhältlich

505 Games GmbH

505 Games, eine Tochtergesellschaft des italienischen Entertainment-Unternehmens Digital Bros. ist ein globaler Videogames-Publisher, der eine breite Auswahl an Videospielen für alle Alters- und Spielergruppen vertreibt.



Zu den Publishing-Highlights bei den Premium-Games gehören DEATH STRANDING (PC), Control, Assetto Corsa Competizione, Ghostrunner, Journey to the Savage Planet, Bloodstained: Ritual of the Night, Indivisible, Brothers - A Tale of Two Sons, Terraria und ABZÛ. Zu den Distributions-Highlights zählen No Man's Sky, Hellblade: Senua's Sacrifice, Warhammer: Vermintide 2, Dead by Daylight und Inside/Limbo.



Zu den firmeneigenen Entwicklungsstudios zählen das kürzlich erworbene Studio Infinity Plus Two in Australien, DR Studios in UK und Kunos Simulazioni in Italien.



505 Games verfügt über Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, China, Japan und Australien. Weitere Informationen zu 505 Games sowie den aktuellen Veröffentlichungen finden Sie unter 505games.com.