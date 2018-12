Remedys neuer 'Control'-Trailer heisst die Spieler im oldest House willkommen, einer düsteren und faszinierenden Welt

Der unabhängige Publisher 505 Games und der international angesehene Entwickler Remedy Entertainment, Plc. gewähren den Spielern im fesselnden neuen Welt-Trailer einen ersten Einblick in die faszinierende Spielwelt des mit Spannung erwarteten übernatürlichen Action-Adventures. Im erstmalig auf IGN enthüllten, neuen Trailer übernimmt der unvergleichliche James McCaffrey („Rescue Me“) die Rolle des ehemaligen FBC-Direktors:spielt in einer einzigartigen und sich stetig verändernden Welt, in der sich unsere vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen. Nach der Invasion einer geheimen Behörde in New York durch eine außerweltliche Gefahr schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden (Cortney Hope), der neuen Direktorin, die versucht, die Kontrolle zurückzuerlangen. In diesem vom Gameplay angetriebenen Erlebnis im Sandbox-Stil, das auf der hauseigenen Northlight-Engine aufbaut, gilt es, eine Kombination aus übernatürlichen Fähigkeiten, modifizierbaren Ausrüstungen und reaktiver Umgebung zu meistern, während man sich durch die tiefgründigen und geheimnisvollen Welten kämpft, für die Remedy bekannt ist und geliebt wird.Um den Spielern die Welt vonnoch näher zu bringen, sendet Remedy Entertainment heute am 21. Dezember ab 17:00 Uhr MEZ einen weltweit zu empfangenden Livestream direkt aus dem Entwicklungsstudio, der später auch als VOD zum Abruf bereitgestellt wird. Der Livestream mit Game Director Mikael „Mixu“ Kasurinen, Hauptdarstellerin Courtney Hope (, „Reich und Schön“), Communications Director Thomas Puha sowie der-Community-Managerin Vida Starcevic als Moderatorin bietet eine ausführliche Besprechung des Welt-Trailers und zeigt, wie weit das Spiel seit seiner ersten Vorstellung im Rahmen der E3 2018 fortgeschritten ist. Darüber hinaus erhält die Community auch die Gelegenheit, im Chat Fragen zum Spiel zu stellen: twitch.tv/remedygames wird von 505 Games veröffentlicht und erscheint 2019 auf PlayStation 4, Xbox One und Steam für PC. Auf controlgame.com kann man sich für weitere Informationen und regelmäßige Updates registrieren.Remedy Entertainment Plc. ist ein weltweit erfolgreiches Unternehmen für Konsolen- und Videospiele mit Sitz im finnischen Espoo und wurde 1995 gegründet. Remedy erschafft cineastische Blockbuster-Actionspiele, die die medialen Grenzen durchbrechen und in Sachen 3D-Charaktertechnologie, Erzählkunst und visuelle Effekte bis zum Äußersten gehen. Weitere Informationen gibt es unter: remedygames.com

