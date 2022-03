PUZZLE QUEST 3 jetzt für PC und Mobilgeräte

Weiterentwickeltes Puzzle-Gameplay

Umfangreiches RPG-Fortschrittssystem

Fünf Klassen - mehr in Planung

Kooperative Mehrspielerpartien und PvP-Puzzle-Kämpfe

Beeindruckende 3D-Grafik

Videospiel-Publisher 505 Games veröffentlicht heuteden neuesten Teil der preisgekrönten Puzzle-Rollenspiel-Reihe. Das Spiel wird weltweit als Free-to-Play-Version im Steam Early Access , im App Store und im Google Play Store angeboten.", erklärt Steve Fawkner, CEO und Creative Lead bei Infinity Plus Two. "Der Launch-Trailer stellt die Story vor, die 500 Jahre nach dem ursprünglichenin den Landen von Etheria stattfindet. Eine neue Generation an Heldinnen und Helden tritt an, um die Welt zu retten und die Bedeutung der Prophezeiung des Roten Drachen zu enthüllen. Die Fans bekommen einen Vorgeschmack auf die neue Spielgrafik in 3D, samt dem vertrauten, aber aktualisierten Puzzleboard mit bunten Edelsteinen und Totenköpfen, einem ausgeklügelten Spielsystem, altbekannten Charakteren und einer heldenhaften Handlung.", so Clive Robert, Head of Free-to-Play bei 505 Games.Das Sequel beinhaltet einzigartige Kopf-an-Kopf-Duelle und Fans freuen sich auf Inhaltsupdates, tägliche Quests und wöchentliche Events. Die Features:Diagonales Matching und Züge in acht Richtungen bringen Mana ein, um Zauber gegen Feinde zu wirken. Das Rollenspiel-Gameplay umfasst epische Quests und Heldenfortschritt mit mächtigen Ausrüstungsupdates.Die Spieler:innen wählen aus Hunderten von Waffen und Rüstungsteilen, um ihre Kampffertigkeiten zu schärfen. Wer bei den Quests genug Erfahrung und Beute sammelt, steigt schnell auf.Je nach Held:in gibt es unterschiedliche Spielstile und Strategien zu entdecken, samt einer Vielzahl an Waffen und Ausrüstungsgegenständen, Zaubern und mehr. Bei Veröffentlichung stehen die Klassen Paladin, Berserker, Schamane, Assassine und Nekromant zur Verfügung, weitere werden folgen.In Form von Allianzen erkämpfen die Spieler:innen gemeinsam Belohnungen. In den Koop-Spielen ziehen sie in Echtzeit auf gemeinsame Quests in Dungeons. Im Turnier-PvP können sie die Ranglisten erklimmen.Zum ersten Mal in der Puzzle Quest-Reihe gibt es komplett animierte 3D-Schlachten inkl. Charakteranimationen, 1-gegen-1-Kämpfen und dynamischen Umgebungen.Puzzle Quest 3 ist ab sofort weltweit als Free-to-Play-Version im Steam Early Access , im App Store und im Google Play Store erhältlich. Wer das Game im ersten Monat nach der Veröffentlichung herunterlädt, erhält spezielle Belohnungen, die von der Community während der Vorab-Registrierungs-Kampagne verdient wurden. Ihre Geschenke können sich die Spieler:innen in der Inbox des Spiels abholen, darunter wertvolle Ressourcen wie Edelsteine, Gold und Ausrüstung.ist eine begeistert aufgenommene Spielereihe, die mit geschätzt 32 Millionen Spielenden weltweit mehr als 200 Millionen Dollar Umsatz erzielt hat.Das originaleerschien 2007 und hat das Puzzle-Rollenspiel-Genre durch die Verschmelzung von Match-3-Puzzles mit Fantasy-Rollenspiel-Gameplay geprägt. Mitwurde die Geschichte fortgesetzt und das Gameplay verfeinert. Die Serie wurde seitdem durch mehrere Sequels und Spin-Offs erweitert. Der neue Multiplattform-Titelerscheint am 01. März 2022.