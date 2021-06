Open Country heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich

Erkundung – Die Spieler:innen durchstreifen drei Landschaften samt Wettersystemen und einheimischer Flora und Fauna. Ein Geländewagen bringt sie durch bergiges Terrain.

– Die Spieler:innen durchstreifen drei Landschaften samt Wettersystemen und einheimischer Flora und Fauna. Ein Geländewagen bringt sie durch bergiges Terrain. Jagd & Abenteuer – Als Survival-Spezialist:in muss man Gefahren erkennen und stets seine Vorräte im Auge haben. Ob beim Jagen, Angeln oder Ressourcen sammeln – die Wildnis steckt voller Herausforderungen.

– Als Survival-Spezialist:in muss man Gefahren erkennen und stets seine Vorräte im Auge haben. Ob beim Jagen, Angeln oder Ressourcen sammeln – die Wildnis steckt voller Herausforderungen. Meisterschaft & Lohn – Die Spieler:innen können sich hochstufen und bessere Waffen und Ausrüstung erhalten, indem sie Aufgaben und Missionen in der Stadt und für Gary auf der 'Snowridge Lodge' erledigen. Wer sein Fach beherrscht, wird zum "Meister-Naturburschen".

Publisher 505 Games veröffentlicht mit Open Country ein Open-World-Jagdspiel im Arcade-Stil für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel ist ein leicht zugängliches Abenteuer für Outdoor-Fans und Gelegenheitsspieler:innen, die mal wieder raus in die Natur wollen. Die Spieler:innen können in Begleitung ihres Jagdhundes mehr als 30 Aufgaben und Missionen meistern, um schließlich ein "Meister Naturbursche" zu werden.wurde von Funlabs entwickelt und ist zum Preis von €14,99 für PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich. Spieler:innen, die das Spiel ab sofort mit aktivem PlayStation Plus-Abonnement auf PS4 kaufen, können sich über 20% Rabatt bis zum 24. Juni freuen. Käufer:innen auf Steam erhalten 10% Rabatt bis zum 8. Juli.Weitere Details zugibt es auf www.opencountrygame.com . Informationen zu 505 Games und seinen Produkten gibt es auf www.505games.com Funlabs ist ein Full-Service Spiele-Entwicklungsstudio in Rumänien, dass sich auf Multi-Plattform-Entwicklung für PC und Konsolen spezialisiert hat.Funlabs operiert seit 1999 und war für 16 Jahre bis 2016 ein exklusives Studio von Activision Publishing. In dieser Zeit entwickelte das Studio mehrere eigenständige Titel, wie die legendäre Cabela's Franchise, wichtige Elemente des Spiels Prototype, Transformers Fall of Cybertron, die Angry Birds Trilogy und NPPL Championship Paintball.Als Indie-Studio entwickelte Funlabs die HD-Remaster der Telltale The Walking Dead Spiele, The Walking Dead 1, The Walking Dead 2, The Walking Dead: Michonne und The Walking Dead 3, sowie die Konsolenumsetzung von Stranded Deep.