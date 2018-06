Neuer Underworld Ascendant Trailer verspricht eine unvergleichlich interaktive Erfahrung

Underworld Ascendant, den ersten großen Titel von Ultima Underworld, Thief) und Warren Spector (Deus Ex, Epic Mickey) gegründet wurde. Der Trailer verrät, dass die langerwartete Rückkehr in den berühmten Stygian Abyss (Stygischen Abgrund) in diesem September stattfindet:Das von 505 Games veröffentlichte Underworld Ascendant bringt die Spieler in ein unvergessliches, atemberaubendes Fantasy-Reich voller Gefahren und Intrigen zurück. Das Spiel fördert und belohnt die Experimentierfreude der Spieler und bietet eine Umgebung, die dynamisch auf die Entscheidungen der Spieler reagiert, die bei der Wahl ihrer Taktik auf eine große Auswahl an Gegenständen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zurückgreifen können. OtherSide erfindet das von den Spielern geschriebene Gameplay der Originalserie auf mutige Art und Weise neu, um das Immersive Sim-Genre in diesem Action-Rollenspiel noch weiter voranzubringen.



Über OtherSide Entertainment



OtherSide Entertainment ist ein unabhängiges Spielestudio mit Niederlassungen in Boston, Massachusetts, und Austin, Texas. Unser Ziel ist es, den Spielern innovatives Gameplay, eindrucksvolle Welten und spannende Geschichten zu liefern. Unsere Spezialität sind vom Spieler erschaffene Spielerfahrungen in der Tradition von Ultima Underworld, System Shock, Thief, Deus Ex und Epic Mickey – Spiele, die von den Unternehmensgründern Paul Neurath und Warren Spector entwickelt wurden. 2016 brachte das Unternehmen Underworld Overlord heraus, eines der am besten bewerteten Google Daydream VR-Spiele. Aktuell sind System Shock 3 und Underworld Ascendant in Arbeit. Weitere Informationen über OtherSide Entertainment und unsere Produkte gibt es auf Seit heute gibt es einen Gameplay-Trailer und Screenshots für, den ersten großen Titel von OtherSide Entertainment , einem unabhängigen Entwicklungsstudio, das von den Branchen-Legenden Paul Neurath () und Warren Spector () gegründet wurde. Der Trailer verrät, dass die langerwartete Rückkehr in den berühmten Stygian Abyss (Stygischen Abgrund) in diesem September stattfindet:Das von 505 Games veröffentlichtebringt die Spieler in ein unvergessliches, atemberaubendes Fantasy-Reich voller Gefahren und Intrigen zurück. Das Spiel fördert und belohnt die Experimentierfreude der Spieler und bietet eine Umgebung, die dynamisch auf die Entscheidungen der Spieler reagiert, die bei der Wahl ihrer Taktik auf eine große Auswahl an Gegenständen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zurückgreifen können. OtherSide erfindet das von den Spielern geschriebene Gameplay der Originalserie auf mutige Art und Weise neu, um das Immersive Sim-Genre in diesem Action-Rollenspiel noch weiter voranzubringen.kann vom 12. bis zum 14. Juni von allen Besuchern der E3 am Alienware Stand Nr. 647 ausprobiert werden.erscheint im September 2018 für PC auf Steam. Die Spieler können das Spiel hier auf ihre Wunschliste setzenWeitere Informationen zugibt es unter www.underworldascendant.com OtherSide Entertainment ist ein unabhängiges Spielestudio mit Niederlassungen in Boston, Massachusetts, und Austin, Texas. Unser Ziel ist es, den Spielern innovatives Gameplay, eindrucksvolle Welten und spannende Geschichten zu liefern. Unsere Spezialität sind vom Spieler erschaffene Spielerfahrungen in der Tradition vonund– Spiele, die von den Unternehmensgründern Paul Neurath und Warren Spector entwickelt wurden. 2016 brachte das Unternehmenheraus, eines der am besten bewerteten Google Daydream VR-Spiele. Aktuell sindundin Arbeit. Weitere Informationen über OtherSide Entertainment und unsere Produkte gibt es auf www.otherside-e.com

505 Games ist ein globaler Videogames-Publisher, der Premium- und Free-to-Play-Spiele für alle Altersgruppen auf führenden Konsolen- und Handheld-Systemen, PC sowie mobilen Geräten und sozialen Netzwerken veröffentlicht und vertreibt.







Zu den Publishing-Highlights bei den Premium-Games gehören Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, Assetto Corsa, ABZÛ, Virginia, Brothers - A Tale of Two Sons und How to Survive. Unter den Top-Titeln im Bereich Free-to-play befinden sich Battle Islands, Gems of War und Hawken. Zu den Distributions-Highlights zählen Stardew Valley, Dead by Daylight und Inside/Limbo. Zu den kommenden Titeln gehören unter anderem Indivisible (vom Entwicklerteam von Skullgirls), Underworld Ascendant (Nachfolger der beliebten Ultima Underworld-Reihe), und Koji Igarashis nächstes Projekt, Bloodstained: Ritual of the Night.







505 Games verfügt über Niederlassungen in Kalifornien, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und China und arbeitet in allen anderen Märkten mit einem Netzwerk von Vertriebs- und Unterlizenzierungspartnern zusammen. Weitere Informationen zu 505 Games sowie den aktuellen Veröffentlichungen finden Sie unter www.505games.com.

