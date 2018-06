Neuer Charakter-Trailer zu OVERKILL's The Walking Dead veröffentlicht

Starbreeze, Skybound Entertainment und 505 Games haben den finalen kinoreifen Charakter-Trailer zuvom Entwickler OVERKILL, einem Starbreeze-Studio, veröffentlicht. Im neuesten, vielleicht brutalsten Video wirdenthüllt, eine abgebrühte Kundschafterin, die das Team der vier spielbaren Helden abrundet. Heather, die in ihrem bisherigen Leben Kindergärtnerin war, musste auf die harte Tour lernen, dass der Unterschied zwischen richtig und falsch in einer Welt, in der die Menschheit gegen die Untoten ums Überleben kämpft, nicht mehr so klar ist.Starbreeze kündigte ebenfalls an, dass Besucher der E3 vom 12. bis 14. Junian Stand 5200 in der West Hall des Los Angeles Convention Centers spielen können.ist ein kooperativer Multiplayer-Shooter für vier Spieler, inspiriert von den originalen Graphic Novels von Robert Kirkman, in dem sich die Spieler auf einer Vielzahl von Missionen und Raids zusammenschließen müssen, um Überlebende zu finden, Vorräte zu sichern und am Leben zu bleiben. Die Spieler setzen Tarntaktiken ein, um Feinden auszuweichen, oder zerstückeln sie einfach mit roher Gewalt und Feuerkraft. Jeder spielbare Charakter hat seine eigenen besonderen Fähigkeiten, Talentbäume, Team-Funktionen, Spielstile und Hintergrundgeschichten, darunter der schlagkräftige Aidan , die zur Überlebenskünstlerin gewordene Chirurgin Maya und Grant , der mürrische Aussteiger, der seine Familie sucht.wird voraussichtlich diesen Herbst auf dem PlayStation®4 Computer Entertainment System, der Xbox One und für Windows PC erscheinen. Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf www.overkillsthewalkingdead.com und wenn man dem Spiel auf Facebook YouTube und Instagram folgt.Starbreeze is an independent creator, publisher and distributor of high quality entertainment products. With studios in Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona and Brussels, the company creates games and other virtual reality entertainment products, based on proprietary design and licensed content. Starbreeze most recent games include PAYDAY 2®, VR-shooter John Wick Chronicles, and upcoming survival co-op FPS OVERKILL’s The Walking Dead. Under its publishing initiative, Starbreeze has together with Canadian studio Behaviour Digital successfully launched horror thriller Dead by Daylight.Starbreeze has set out to develop truly immersive virtual reality experiences, by integrating software and hardware in its StarVR® head mounted display, which is produced together with Acer.For more information, please visit starbreeze.com Skybound Entertainment wurde 2010 gegründet und ist ein Multiplattform-Entertainment-Unternehmen, dessen Projekte Fernsehen, Film, neue Plattformen, Comics, interaktive Spiele, Live-Events und noch vieles mehr umfassen. 2016 expandierte das Unternehmen mit der Eröffnung des Büros Skybound North nach Vancouver, um Skybounds Repertoire im Bereich Animation und Kinder mit kanadischen Top-Talenten zu vergrößern.Skybound Entertainment steht hinter TV-Hits wie The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Outcast und der neuen Doku-Serie Robert Kirkman’s Secret History of Comics. Unterwegs zu neuen Plattformen produzierte Skybound die allererste narrative VR-Serie, Gone, für Samsungs Plattform Milk VR und produziert 2018 die VR-Horrorserie Lies Within. Zum Ansatz von Skybound Interactive gehören Partnerschaften mit Gaming-Unternehmen wie Telltale, Starbreeze, Skydance, Scopely und anderen. Skybound hat kürzlich eine First-Look-Vereinbarung mit Amazon Studios abgeschlossen und es besteht bereits eine First-Look-Vereinbarung mit Universal.Zu den laufenden Projekten gehören die Film-Adaption von Robert Kirkmans am zweitlängsten laufender Comic-Serie, Invincible, die animierte TV-Adaption von My Singing Monsters für Kinder und mehr.