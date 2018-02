Mit "Asseto Corsa Competizione" rast diesen Sommer eine hyperrealistische Rennsimulation auf Steam in den Early Acces

, das neue offizielle Spiel der Blancpain GT Series, einer offiziellen Grand Touring-Rennserie, die nach der weltbekannten Schweizer Uhrenmanufaktur Blancpain benannt ist und von der SRO Motorsports Group organisiert wird, wird diesen Sommer von Kunos Simulazioni und 505 Games in den Early Access gesteuert. Durch die außergewöhnlich hohe Simulationsqualität kommen die Spieler in den Genuss der einzigartigen Atmosphäre dieser GT3-Serie. Sie können gegen die offiziellen Fahrer und Teams antreten und haben Zugang zu allen Fahrzeugen und Rennstrecken, die mit höchster Präzision und Detailverliebtheit nachgebildet wurden.nutzt die Unreal Engine 4 optimal aus und sorgt so für die höchste Qualität beim Rendering, samt fotorealistischen Wetterbedingungen und Grafik, um einen neuen Standard in Sachen Fahrrealismus und Renngefühl zu erreichen. Die Spieler können die Hochgeschwindigkeits-Beschleunigung erleben, während sie am Steuer luxuriöser Rennwagen sitzen, unter anderem wurden Ferraris, Lamborghinis, McLarens und viele andere namhafte GT-Fahrzeuge mit herausragender Detailliertheit nachgebildet. Die Animationen für Mechanik und Fahrer wurden mit Hilfe der Motion-Capturing-Technologie erstellt, damit sie noch realistischer werden, um den Spielern ein noch intensiveres Erlebnis der Rennen, Boxenstopps und Fahrerwechsel zu ermöglichen.fährt diesen Sommer in den Steam Early Access, damit die Spieler bevorstehende Features und Inhalte testen können, die nach und nach enthüllt werden. In der finalen Version des Spiels wird Folgendes enthalten sein:bietet ein intelligentes Rangsystem, das einzelne Leistungen und Fahrverhalten der besten Fahrer und Fairness in den Online-Wettbewerben belohnt. Effiziente Spielersuche-Funktionen sorgen dafür, dass man gegen Spieler mit ähnlichem Können antreten kann und schnell Online-Rennen findet, in die man einsteigen kann. In den Bestenlisten können die Spieler die Leistungen einzelner Runden mit virtuellen Fahrern aus aller Welt mit dem gleichen Fahrzeug, auf der gleichen Strecke und bei identischen Wetterbedingungen vergleichen. Karriere, Championship und freie Spielmodi sind ebenfalls verfügbar für ein an alle Fähigkeitsstufen angepasstes Rennerlebnis.: Wettkämpfe unterschiedlicher Dauer, von 60-Minuten-Sprintrennen bis zum berühmten 24-Stunden-Spa-Ausdauerrennen. Inhaben die Spieler dank der höchst realistischen grafischen Reproduktion der Wetterbedingungen und Sichtweite Gelegenheit, zu verschiedenen Zeiten des 24-Stunden-Spektrums mit einem dynamischen Wettersystem anzutreten.Alle offiziellen Rennstrecken wurden mittels Laserscan-Technologie mit höchster Präzision nachgebildet. Alle Streckenbegrenzungen und Details passen perfekt zu ihrem realen Gegenstück, um ein möglichst authentisches Spielerlebnis zu erreichen.: Die Unreal Engine 4 erlaubt fotorealistisches Rendering und Multikanal-Audiosampling von echten GT-Fahrzeugen,vermittelt eine fesselnde und mitreißende akustische Umgebung mit realistischen Umwelteffekten.so Marco Massarutto, Mitgründer und Brand&Product Manager von Kunos Simulazioni.Weitere Informationen zugibt es auf der offiziellen Website vonunter http://assettocorsa.net/ und wenn manauf Twitter und Facebook folgt.Kunos Simulazioni ist eine Software-Schmiede, die sich auf die Entwicklung von Fahrsimulationen hauptsächlich für die Windows-Plattform spezialisiert hat. Das Unternehmen startete 2005 alsund jetzt sind verschiedene Profis mit an Bord, die in der Lage sind, die erforderliche Technologie zu produzieren, die den verschiedenen Anforderungen genügt: von professioneller Trainingssoftware für Fahrer und Rennteams über Promotionskanäle für Unternehmen bis hin zu fortschrittlichen Videospielen für Rennsimulations-Fans, die ein Fahrmodell mit maximalem Realismus suchen. Kunos Simulazioni wurde mit dem Hauptziel gegründet, eine ausgereifte Version des Freeware-Projekts "netKar" auf den Markt zu bringen, entwickelte sich dann aber zu einer Struktur, die verschiedene Felder des virtuellen Rennens abdecken konnte. Heute ist Kunos Simulazioni im Sektor virtuelles Fahren aktiv und bietet eigene Technologie an, die den Fokus auf Realismus bei Dynamikmodellen legt. Sein neuestes Videospiel "ASSETTO CORSA" ist eine mit Begeisterung aufgenommene Rennsimulation, die in Sachen Fahrzeugverhalten, Fahrgefühl und Streckenpräzision neue Maßstäbe gesetzt hat.