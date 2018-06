'MEMORIES OF MARS' ist jetzt im Steam Early Access verfügbar

Heute wurden auch ein neuer Trailer und weitere Screenshots veröffentlicht, in denen die düstere und desolate Welt zu sehen ist, in der man als Klon auf dem roten Planeten erwacht und in dieser unwirtlichen Umgebung zu überleben versucht:



Mit einer reichhaltigen Umgebung, die es zu erkunden gilt, und der Einführung eines Saison-Systems, das den Wettbewerb ums Überleben auf dem Roten Planeten noch weiter ankurbelt, bereitet Memories of Mars die Bühne für ein außerweltliches Spielerlebnis, das immer wieder Neues bietet.



In den einzigartigen Saisons, die Memories of Mars von anderen Survival-Spielen abheben, wird der Tod selbst für die geschicktesten Spieler unausweichlich, wenn durch periodisch auftretende, katastrophale Sonneneruptionen sämtliches Leben und von den Spielern errichtete Bauwerke endgültig von der Oberfläche getilgt werden. Einige der im Laufe der Saison erlernten Talente und Fähigkeiten können gesichert und durch eine Reihe von Klonen weitergegeben werden. Die Spieler können so vorherige Erinnerungen daran herunterladen, wie man Dinge baut und herstellt, um beim Überleben in der nächsten Saison einen Startvorteil zu haben.



In Memories of Mars müssen die Spieler auf der unwirtlichen und unerbittlichen Oberfläche des Roten Planeten überleben, während sie sich einen bewohnbaren Unterschlupf errichten und gegen andere Spieler und feindliche NSCs um Ressourcen und Gelegenheiten kämpfen. Die Spieler können Teams bilden, um Ressourcen zu sammeln und Verteidigungsbasen zu errichten, oder abtrünnig werden und zahlreiche Schauplätze wie verlassene Terraforming-Türme, Minen, Höhlen, Schluchten, Meteoriten-Einschlagskrater und vieles mehr erkunden. Durch die Saisons wird sich die Karte neu anfühlen, mit neu angeordneten bekannten Orten, noch nie zuvor gesehenen interessanten Stellen, neuen Bauplänen zur Herstellung anderer Waffen und Module, neuartigen Gegnern, veränderten Ereignissen und mehr.

Memories of Mars auf Steam Für weitere Informationen zu Memories of Mars und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, gibt es die Memories of Mars auf



Über Limbic Entertainment



Limbic Entertainment ist ein Veteranen-Entwicklerstudio mit Sitz in Deutschland. Limbic entwickelt und verkauft Spielesoftware auf nationaler und internationaler Ebene. Die Kernkompetenzen des Studios sind Game-Design sowie Programmierung, Hosting und Betrieb von Online- und Client-Spielen. Seit der Gründung hat Limbic über 60 Produktversionen in mehr als einem Dutzend Sprachen veröffentlicht. Aktuell liegt der Fokus auf der Entwicklung von PC-Spielen auf Basis von Unreal4. Während Limbic Memories of Mars den letzten Schliff gibt, arbeiten wir auch am nächsten Teil der Tropico-Reihe: Tropico 6.

Bei Limbic arbeiten wir als Team in einer freundlichen Arbeitsatmosphäre. Dank unserer flachen Hierarchien kann jeder seine eigenen Ideen einbringen und seine beruflichen Ambitionen ausleben. Wir würdigen Sachkenntnis ebenso sehr, wie wir Chancen bieten.



Unser Team besteht derzeit aus etwa 75 Mitarbeitern. Ob wir hauseigene Entwicklung planen oder für unsere Geschäftspartner arbeiten, wir haben immer Zugriff auf einen Pool an Game-Designern, Projektmanagern und Codern, um das perfekte Team für den Job zusammenzustellen. Einige Aufgaben, beispielsweise Grafiken, geben wir meist an unsere langjährigen, kompetenten Partner weiter.

505 Games GmbH

505 Games ist ein globaler Videogames-Publisher, der Premium- und Free-to-Play-Spiele für alle Altersgruppen auf führenden Konsolen- und Handheld-Systemen, PC sowie mobilen Geräten und sozialen Netzwerken veröffentlicht und vertreibt.



Zu den Publishing-Highlights bei den Premium-Games gehören Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, Assetto Corsa, ABZÛ, Virginia, Brothers – A Tale of Two Sons, Laser League und How to Survive. Unter den Top-Titeln im Bereich Free-to-play befinden sich Battle Islands, Gems of War und Hawken. Zu den Distributions-Highlights zählen Stardew Valley, Dead by Daylight und Inside/Limbo. Zu den kommenden Titeln gehören unter anderem Indivisible (vom Entwicklerteam von Skullgirls), Underworld Ascendant (Nachfolger der beliebten Ultima Underworld-Reihe), und Koji Igarashis nächstes Projekt, Bloodstained: Ritual of the Night.



505 Games verfügt über Niederlassungen in Kalifornien, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und China und arbeitet in allen anderen Märkten mit einem Netzwerk von Vertriebs- und Unterlizenzierungspartnern zusammen. Weitere Informationen zu 505 Games sowie den aktuellen Veröffentlichungen finden Sie unter www.505games.com.

