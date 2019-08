Launch-Trailer des übernatürlichen Action-Adventures 'Control' steigert die Spannung auf Spielveröffentlichung in der nächsten Woche

Der globale Publisher von Videospielen 505 Games und der international angesehene Entwickler Remedy Entertainment, Plc. veröffentlichen heute den Launch-Trailer für den preisgekrönten Titel Control . Der neue Film-Trailer lädt alle Spieler erneut in das geheimnisvolleein, damit sie einen Eindruck von den Herausforderungen gewinnen können, die sie in der Rolle der neuen Direktorin deserwarten.ist ein Third-Person-Action-Adventure, das Remedys typisches Gunplay mit übernatürlichen Fähigkeiten kombiniert. Es spielt in einer einzigartigen, sich stetig verändernden Welt, in der sich unsere vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen.Nach der Invasion einer geheimen Behörde in New York durch eine außerweltliche Gefahr schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden, der neuen Leiterin, die versucht, die Kontrolle zurückzuerlangen. In diesem vom Gameplay angetriebenen Erlebnis im Sandbox-Stil, das auf der hauseigenen Northlight-Engine aufbaut, gilt es, eine Kombination aus übernatürlichen Fähigkeiten, modifizierbaren Ausrüstungen und reaktiver Umgebung zu meistern, während man sich durch die tiefgründigen und geheimnisvollen Welten kämpft, für die Remedy bekannt ist und geliebt wird.wird weltweit am Dienstag, den 27. August 2019 im physischen und digitalen Einzelhandel für PlayStation 4 und Xbox One und als digitale PC-Version simultan im Epic Games-Store veröffentlicht und ist in dieser Woche bis zum 24. August auf der gamescom spielbar.Zur Feier der Veröffentlichung vonhostet 505 Games am Dienstag, den 27. August ab 17:00 Uhr MESZ einen Stream. Dabei soll Geld für das St. Jude Children’s Hospital gesammelt werden, ein auf den Kampf gegen Krebs und andere lebensbedrohliche Krankheiten bei Kindern spezialisiertes Krankenhaus und Forschungszentrum in den USA. Wenn Sie sich den Stream ansehen oder spenden möchten, besuchen Sie bitte tiltify.com/@505games/505-games-for-st-jude Fans im Vereinigten Königreich haben vom Freitag, den 23. August bis Montag, den 26. August die Gelegenheit,am Sony-Stand auf der Insomnia65 in Birmingham zu spielen, während Fans in Nordamerika das Spiel auf der Penny Arcade Expo (PAX) West in Seattle, Washington an den Ständen von 505Games (#425), Sony America und von Discord (#2109) testen können.Weitere Informationen und regelmäßige Updates gibt es auf controlgame.com Remedy Entertainment Plc. ist ein weltweit erfolgreiches Unternehmen für Konsolen- und PC-Spiele mit Sitz im finnischen Espoo und wurde 1995 gegründet. Remedy erschafft cineastische Blockbuster-Actionspiele, die die medialen Grenzen durchbrechen und in Sachen 3D-Charaktertechnologie, Erzählkunst und visuelle Effekte bis zum Äußersten gehen. Weitere Informationen gibt es unter: remedygames.com