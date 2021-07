Human: Fall Flat erhält ein neues Outdoor-Level namens "Forest"

Der Videospiel-Publisher 505 Games veröffentlicht zusammen mit seinen Partnern Curve Digital und dem Entwicklerstudio No Brakes Games neue Inhalte für das ausgelassene Plattform-Spiel Human: Fall Flat Für Android- und iOS-Nutzer erweitert das neueste Update das Spiel um ein weiteres, von Fans gestaltetes "Worldwide Workshop"-Gewinner-Level namensmit einer passend benannten Kulisse in der freien Natur. Spieler:innen können mit ihren Freunden üppige Wälder und verschneite Hügel erkunden, um Ruhe und Entspannung zu finden, die jedoch rar gesät ist – immerhin handelt es sich hier um, wo an jeder Ecke das Chaos lauert. Dabei hatviel mehr zu bieten als ein herkömmlicher Campingausflug, denn das Level beheimatet abgestürzte Flugzeugwracks, schwere Maschinen und Kälteklima-Rätsel, die es entweder zu erklimmen, zu steuern oder zu lösen gilt.ist das neueste einer Reihe von fortlaufenden Updates von 505 Games, Curve Digital und No Brakes Games, die die gefeierte spielerische Physik vonaufnehmen und erweitern. Die Updates nach der Veröffentlichung setzen auf den Einfallsreichtum und die Kreativität der Community und bieten Spieler:innen ideenreiche Wege, das unbeschwerte Gameplay solo oder zusammen mit Freunden zu genießen.ist ein auf Physik basierendes, ausgelassenes Puzzle-Spiel, in dem die Spieler:innen knubbelige Charaktere durch schwebende Traumlandschaften steuern. Multitasking ist der Schlüssel, denn es gilt die grundlegenden Bewegungen der Spielfigur zu kontrollieren, während die Arme einzeln gesteuert werden, was zu urkomischen und kreativen Gameplay-Momenten führt. Man kann solo oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden spielen und Stunden damit verbringen, mit anderen Menschen in endlosen Eskapaden spaßige Puzzles zu lösen.Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Webseite. Curve Digital ist ein preisgekröntes Independent-Label, das mit Entwicklern auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um das beste interaktive Entertainment zu bieten.Mit einem einzigartig vielfältigen Spielekatalog, der so bekannte Indie-Hits wieundumfasst, begeistert aufgenommene Titel wieundsowie den Millonenseller-Smashhit, hat Curve Digital einen Platz unter den weltweit führenden Games-Publishern eingenommen.Mehr Informationen über Curve Digital gibt es auf http://www.curve-digital.com No Brakes Games wurde 2019 vom Schöpfer vonauf Teneriffa gegründet. Aufbauend auf dem phänomenalen Erfolg dieses Spiels hat das Studio seither die brandneuen Level "Steam", "Ice" und "Christmas" veröffentlicht.Das Studio ist stolz darauf, spaßige und qualitativ hochwertige Spiele für seine Spieler zu entwickeln und dabei eine Kultur des Vertrauens, Respekts und der Work-Life-Balance zu unterhalten. Das Team arbeitet momentan verstärkt am nächsten großartigen Spiel.