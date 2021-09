Ghostrunners Cyberpunk-Action jetzt auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Publisher 505 Games veröffentlicht heute gemeinsam mit den Entwicklern und Partnern All In! Games 3D Realms und Slipgate Ironworks™ die physischen und digitalen Versionen des First-Person-Parkour-Actionspiels im Cyberpunk-Stil Ghostrunner für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Besitzer:innen der Xbox One- und PlayStation 4-Versionen können kostenlos auf die jeweilige Next-Generation-Konsolenversion upgraden.Jetzt kann man sich durch die per Post-Processing-HDR und den Ray-Tracing-Fidelity-Modus verbesserte Neon-Umgebung vonschwingen. Es geht die Wände des Dharma-Tower mit blitzschnellen, in 4K/120 FPS gerenderten Parkour-Skills nach oben. Der räumliche 3D-Sound unterstreicht den pulstreibenden Electronic-Soundtrack von Daniel Deluxe und lässt jeden Katana-Schwung und jeden der Gravitation trotzenden Sprung noch wuchtiger klingen. Mit dem haptischen Feedback der PlayStation 5 fühlt man das Gewicht jeder Aktion.Die-Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S enthalten alle Spielmodi, die One More Level im letzten Jahr veröffentlicht hat. Die Zeit ist der Gegner im Kill-Run-Modus; Jacks tödliche Agilität und Eleganz lassen sich im Photo-Modus einfangen. Im Roguelike-inspirierten Wellenmodus heißt es anpassen oder sterben. Im Assist-Modus sind die Chancen bei den Kämpfen erhöht, in denen jeder Treffer tödlich ist: Es gibt ein Extra-Leben, das Spiel ist zur Unterstützung der Reaktionszeiten verlangsamt und Fähigkeiten sind durch kürzere Abklingzeiten öfter einsetzbar.Mit dem Jack's-Bundle können die Spieler:innen die Ästhetik vonanpassen, es ist jetzt auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S für €7,99 erhältlich. Diese Sammlung enthält alle kosmetischen Objekte, die bis jetzt fürerschienen sind, das kürzlich veröffentlichte Neon-Pack und die vorherigen Winter- und Metall-Ochsen-Packs.startet heute im Einzelhandel und digitalen Stores für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von €29,99. Es ist bereits erhältlich auf PlayStation 4 Amazon Luna und PC via Steam Epic Games Store und GOG In Asien wirdvon H2 Interactive für Nintendo Switch und PlayStation veröffentlicht; der Starttermin in Japan wird noch von H2 bekannt gegeben.Weitere Informationen zugibt es auf der offiziellen Webseite OML wurden von Branchenveteranen mit der bewussten Absicht gegründet, Spiele zu erschaffen, die sie selber gerne spielen würden. Die selbsternannten Hardcore-Gamer von OML möchten den Fans gehaltvolle und fesselnde Spielinhalte bieten, bei denen „One More Level“ seinem Namen alle Ehre macht.Weitere Informationen zu OML gibt es auf der offiziellen Website des Unternehmens