Ghostrunner erhält zusätzliche kostenlose Spielmodi, einen neuen kosmetischen DLC und eine physische Nintendo Switch-Version Ende Juni

Die Co-Publisher 505 Games und All In! Games veröffentlichen heute in Zusammenarbeit mit den Entwickler:innen von One More Level 3D Realms , und Slipgate Ironworks™ kostenlose Spielmodi und den Premium-DLCfür das First-Person Cyberpunk Parkour Action-Spiel. Bekannt gegeben wird zudem die Verfügbarkeit einer physischen Edition vonfür Nintendo Switch ab 25. Juni in Europa (29. Juni in den USA).Das heute erscheinende kostenlose Update beinhaltet den Kill Run-Modus, ein Spielmodus mit knappen Zeitzielen und der größten Herausforderung des Dharma-Turms bisher. Im Kill Run-Modus schnetzeln sich die Spieler:innen durch Gegener um dem eigenen Timer wertvolle Zeit hinzuzufügen. Sie stürzen sich durch die Level so schnell wie es geht, und erklimmen dadurch neue Rekorde auf den Bestenlisten. Die Spieler:innen können außerdem ihre stylischsten Momente mit dem Fotomodus festhalten und im perfekten Winkel die mitreißende Cyberpunk-Welt vonerleben.Daszelebriert das Jahr des Ochsen mit vier neuen Schwertern und Handschuhen, die nach den konfuzianischen Prinzipien und Tugenden modelliert wurden. Nächstenliebe. Rechtschaffenheit. Sittlichkeit. Verlässlichkeit.Der Überraschungshit aus dem Jahr 2020 wird weiterhin mit kostenlosen Quality-of-life Updates versorgt. Die Konsolen-Version bietet Aim Assist für den Greifhaken, einen anpassbaren Field-of-View (FOV) Slider, und den neu hinzugefügten Framerate verbessernden Performance-Modus auf PS4 Pro. Auf dem PC sorgt NVIDIA Reflex für ein aufgebohrtes Erlebnis des Cyborg Ninja-Abenteuers, indem es signifikant die Systemlatenz für unterstütze Grafikkarten reduziert.Der physischen Release vonauf Nintendo Switch wird jedes Update beinhalten, welches seit dem digitalen Launch im letzten Jahr erschienen ist, inklusive Performance- und Stabilitäts-Verbesserungen, Steuerungs-Optimierungen und verbesserter Grafik.In der letzten Stadt der Menschheit verfehlt ein augmentierter Bodyguard seine Pflicht und verliert alles. Dermuss aus den finsteren Tiefen des Dharma-Turms in eine Welt aufsteigen, die bereits ihrem Ende begegnet ist. Vorbei an autoritären Legionen, die ihn tot sehen möchten, kämpft er sich bis zu einem Herrscher, der ihn bereits einmal zuvor bezwungen hat. Meistere Geschwindigkeit, Agilität und aggressive Reflexe, die nur cybernetische Erweiterungen bieten können. Renne an Wänden, sause durch die Luft, ziehe dich an Fassaden hoch und bezwinge die Zeit um eine brutale Welt zu überleben, die jeden einzelnen Treffer mit dem Tod bestraft.Dasist ab sofort zum Preis von €4,99 erhältlich. Nur für kurze Zeit wird außerdem das Keymaster Bundle, inklusive, demund dem, auf Steam mit -10% Rabatt angeboten.ist für Nintendo Switch Amazon Luna , und PC via Steam , dem Epic Games Store , und GOG erhältlich.wird 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen, und als kostenloses Upgrade für Besitzer:innen der PS4- oder Xbox One-Versionen veröffentlicht.OML wurden von Branchenveteranen mit der bewussten Absicht gegründet, Spiele zu erschaffen, die sie selber gerne spielen würden. Die selbsternannten Hardcore-Gamer von OML möchten den Fans gehaltvolle und fesselnde Spielinhalte bieten, bei denen „One More Level“ seinem Namen alle Ehre macht.Weitere Informationen zu OML gibt es auf der offiziellen Website des Unternehmens All in! Games wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, hochkarätige Spiele für ein weltweites Publikum zu produzieren. All in! unterstützt einzigartige Games und ehrgeizige, talentierte Studios darin, ihre Projekte erfolgreich umzusetzen.Weitere Informationen zu All in! Games gibt es auf der offiziellen Website des Unternehmens Das vor 30 Jahren gegründete 3D Realms ist als Publisher, Entwickler und Schöpfer zahlreicher unvergessener Spiele-Franchises bekannt: Wolfenstein 3D, Duke Nukem, Shadow Warrior, Max Payne und Prey. Auch heute noch entwickeln und veröffentlichen sie Spiele wie z.B. WRATH: Aeon of Ruin und Ion Fury.Mehr über 3D Realms erfährt man auf der offiziellen Website des Studios Das aus Branchenveteranen mit zwei Jahrzehnten an Indie- und AAA-Erfahrung bestehende Slipgate Ironworks™ hat an beliebten Titeln wie Ion Fury, Daymare: 1998, Ancestor’s Legacy und kürzlich WRATH: Aeon of Ruin mitgewirkt. Das Team, das sich stolz „old-school“ nennt, wird von einer gemeinsamen Vision geeint: „Wir arbeiten nur an Spielen, die wir auch selbst gerne spielen würden.“Weitere Informationen zu Slipgate Ironworks™ gibt es auf der offiziellen Website des Unternehmens wird von H2 Interactive für Nintendo Switch und PlayStation 4 in Asien gepublisht; H2 wird den japanischen Releasetermin bald bekanntgeben.Weitere Informationen zugibt es auf der ofiiziellen Website