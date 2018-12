Das neueste Update für Assetto Corsa Competizione bringt das aufbäumende Pferd

Das vierte Early-Access-Update von, das heute veröffentlicht wird, enthält den mit Spannung erwarteten Ferrari 488 GT3, eines der wichtigsten Fahrzeuge der ganzen-Championship. Der berühmte Ferrari fügt sich nahtlos in die Sammlung der anderen GT3-Modelle, BMW, Bentleyund Lamborghiniein. Ebenfalls mit diesem Update eingeführt wird die Rennstrecke Hungaroring, die zum ersten Mal überhaupt mit Hilfe der®-Technologie der Öffentlichkeit präsentiert wird – was normalerweise professionellen Fahrsimulatoren vorbehalten ist.Assetto Corsa Competizione | EA 0.4 Trailer | Steam | DeutschBei der neuen Version vongibt es nicht nur neue Inhalte, es gibt auch Gameplay-Neuerungen, die den Realitätsgrad steigern; darunter individuelle, Sprint- und Ausdauerrennen, die jetzt auch für den Multiplayer-Modus verfügbar sind, damit sich die Spieler zu einem kompletten Rennwochenende samt freiem Training und Qualifikationen herausfordern können.Mit Version 0.4 vonwird eine erste Version des Übertragungs-Modus SDK eingeführt – zur Freude der Modding-Fans, die schon das ursprünglichenoch populärer machten. Eine neue Anwendung im Installationsverzeichnis des Spiels ermöglicht es den Steam-Anwendern, Streams zu teilen und die Multiplayer-Rennen inzu kommentieren. Mit dieser neuen Open-Source-Anwendung erhalten die Anwender Zugriff auf einen echten Kontrollraum (mit Kamerawechsel-Befehlen, interaktiven Kameras und zusätzlichen Optionen für Redakteure und Kommentatoren) – und diese wird dank der talentiertesten Modder laufend erweitert.Kunos Simulazioni ist eine Software-Schmiede, die sich auf die Entwicklung von Fahrsimulationen hauptsächlich für die Windows-Plattform spezialisiert hat. Das Unternehmen startete 2005 alsund jetzt sind verschiedene Profis mit an Bord, die in der Lage sind, die erforderliche Technologie zu produzieren, die den verschiedenen Anforderungen genügt: von professioneller Trainingssoftware für Fahrer und Rennteams über Promotionskanäle für Unternehmen bis hin zu fortschrittlichen Videospielen für Rennsimulations-Fans, die ein Fahrmodell mit maximalem Realismus suchen.Kunos Simulazioni wurde mit dem Hauptziel gegründet, eine ausgereifte Version des Freeware-Projekts "netKar" auf den Markt zu bringen, entwickelte sich dann aber zu einer Struktur, die verschiedene Felder des virtuellen Rennens abdecken konnte. Heute ist Kunos Simulazioni im Sektor virtuelles Fahren aktiv und bietet eigene Technologie an, die den Fokus auf Realismus bei Dynamikmodellen legt. Sein neuestes Videospiel "ASSETTO CORSA" ist eine mit Begeisterung aufgenommene Rennsimulation, die in Sachen Fahrzeugverhalten, Fahrgefühl und Streckenpräzision neue Maßstäbe gesetzt hat.

