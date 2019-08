Das hochgelobte Spiel 'Control' von 505 Games und Remedy Entertainment erscheint heute für PC, PS4 und Xbox One

Der weltweite Publisher von Videospielen 505 Games und der international angesehene Entwickler Remedy Entertainment, Plc. veröffentlichen heute den preisgekrönten Titel Control in Amerika, Europa, dem Vereinigten Königreich und weiteren Ländern im physischen und digitalen Einzelhandel für PlayStation 4 und Xbox One und als digitale PC-Version simultan im Epic Games-Store, jeweils zum Preis von 59.99 € für das Basisspiel.ist ein Third-Person-Action-Adventure, das Remedys typisches Gunplay mit übernatürlichen Fähigkeiten kombiniert. Es spielt in einer einzigartigen, sich stetig verändernden Welt, in der sich unsere vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen.Nach der Invasion einer geheimen Behörde in New York durch eine außerweltliche Gefahr schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden, der neuen Leiterin, die versucht, die Kontrolle zurückzuerlangen. In diesem vom Gameplay angetriebenen Erlebnis im Sandbox-Stil, das auf der hauseigenen Northlight-Engine aufbaut, gilt es, eine Kombination aus übernatürlichen Fähigkeiten, modifizierbaren Ausrüstungen und reaktiver Umgebung zu meistern, während man sich durch die tiefgründigen und geheimnisvollen Welten kämpft, für die Remedy bekannt ist und geliebt wird.ist unser bisher ambitioniertestes Spiel“, erzählt Mikael Kasurinen, Game Director bei Remedy Entertainment. „Schon früh waren wir uns einig, dass es die Dinge, die ein Remedy-Spiel ausmachen, neu definieren würde.bietet unseren Fans ein spielerorientierteres Erlebnis als alles, was wir bisher erschaffen haben, behält aber zugleich die unwiderstehlichen Welten bei, für die wir bekannt sind. Wir alle bei Remedy sind stolz auf das, was wir den Spielern heute liefern, und freuen uns darauf, unsere Arbeit an dem Erreichten auch nach der Markteinführung fortzuführen.“Zur Feier der Veröffentlichung vonhostet 505 Games heute von 17:00 Uhr bis 01:00 MESZ einen Stream zu Ehren des St. Jude Children’s Research Hospital , welches weltweit führend in Verständnis, Behandlung und Bekämpfung von Krebs bei Kindern, sowie anderen lebensbedrohlichen Krankheiten ist. Familien in St. Jude erhalten nie eine Rechnung für Behandlung, Reisen, Unterkunft oder Essen - weil sie glauben, dass alles, worum sich eine Familie sorgen sollte, ihrem Kind hilft zu leben. Unter den Gästen sind die YouTube-Influencerin Alanah Pearce , die Sprecherin der weiblichen Hauptrolle aus Courtney Hope , Remedys Creative Director Sam Lake sowie unser Twitch-Partner SanchoWest und weitere. Wenn Sie sich den Stream ansehen oder spenden möchten, besuchen Sie bitte tiltify.com/@505games/505-games-for-st-jude Die PC-Version vongehört zu den ersten Spielen, die mehrere Raytracing-Effekte unterstützen, darunter Raytracing-Reflexionen, Kontaktschatten sowie indirekte diffuse Beleuchtung. Darüber hinaus unterstütztfür den PC auch die NVIDIA DLSS-Technologie. Für kurze Zeit erhalten Spielerbeim Kauf eines qualifizierten Produktes der GeForce RTX-Serie, z.B. einer Grafikkarte, eines Gaming-Deskops oder eines Gaming Notebooks im Bundle. Mehr Informationen dazu gibt es hier Ebenfalls erhältlich sind ab sofort die physische, exklusiv im Einzelhandel erhältliche Retail Deluxe Edition (69,99 €) für PlayStation 4 und Xbox One samt exklusiver FuturePak-Metallverpackung für Sammler und Limited Edition-Kunstkarten sowie die Digital Deluxe Edition für PlayStation 4 (79,99 €), die alle Inhalte der PlayStation 4-Basisversion sowie die Nebenmission „Isolation“ und ein weiteres exklusives Outfit für Jesse enthält, die Ausstattung „Urban Response“. Diese Version beinhaltet auch die beiden Spielerweiterungen „The Foundation“ und „AWE“, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen werden. Jedes Erweiterungspaket enthält neue Schauplätze, Story-Missionen und Geheimnisse, die es zu lüften gilt.„Wir sind stolz darauf, als Partner von Remedy an der Verwirklichung eines Spiels dieser Größenordnung und visionären Kraft mitgewirkt zu haben“, so Neil Ralley, Präsident von 505 Games. „Die heutige Veröffentlichung ist für unsere beiden Unternehmen ein denkwürdiges Ereignis.ist bereits jetzt auf dem Weg, ein weiterer Tophit größeren Ausmaßes als je zuvor für beide Unternehmen zu werden, und wir freuen uns darauf, den Spielern in den kommenden Monaten außerdem Erweiterungen und andere Inhalte anzubieten.“Am 28. August 2019 wird der Publisher H2 Interactivefür PS4 und Xbox im physischen und digitalen Einzelhandel in Korea veröffentlichen. Die Veröffentlichung des Spiels in Japan wird im Herbst durch den Publisher Marvelous erfolgen. Eine digitale und physische PS4-Version für Südostasien, einschließlich Hongkong und Taiwan, wird zu einem noch zu verkündenden Datum durch den Publisher Huya erscheinen.Weitere Informationen und regelmäßige Updates zugibt es unter controlgame.com Remedy Entertainment Plc. ist ein weltweit erfolgreiches Unternehmen für Konsolen- und PC-Spiele mit Sitz im finnischen Espoo und wurde 1995 gegründet. Remedy erschafft cineastische Blockbuster-Actionspiele, die die medialen Grenzen durchbrechen und in Sachen 3D-Charaktertechnologie, Erzählkunst und visuelle Effekte bis zum Äußersten gehen. Weitere Informationen gibt es unter: remedygames.com