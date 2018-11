Das "Visions"-Update bietet jede Menge Neues im Universum von No Man's Sky

21.11.18

Der Entwickler Hello Games aus dem Vereinigten Königreich hat ein neues, kostenloses Update namens "Visions" veröffentlicht, das ab Donnerstag, dem 22. November, allen-Spielern auf Steam für PC, für PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen wird. Nach dem im letzten Monat veröffentlichten Update "The Abyss", das wesentliche Änderungen an den riesigen Unterwasser-Umgebungen vonenthielt, lädt "Visions" die Spieler ein, wieder an die Oberfläche zurückzukehren und neue Biome, Planeten und farbenfrohe neue Welten zu erkunden.Das "Visions"-Update vonsorgt für noch abwechslungsreichere Planetenoberflächen mit Millionen zuvor toter Planeten, die jetzt zum Leben erwachen. Die Spieler können geheimnisvolle Artefakte auf fremden Planeten finden und sie einsammeln oder als Trophäen in ihrer Planetenbasis ausstellen.In "Visions" machen die Spieler Bekanntschaft mit allerlei bisher unentdeckten kuriosen Kreaturen der Sterne. Auf ahnungslose Reisende warten eine räuberische Fauna und tödliche Flora, darunter fleischfressende Fallenpflanzen – vorsichtiges Vorgehen lohnt sich also.In der neuen Community-Forschungsmission können die Spieler auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und ihre Fortschritte teilen. Sie entdecken zusammen das Universum von "Visions" und schalten den "Eye of the Korvax"-Helm sowie andere Elemente und Bauteile frei."Visions" bringt mehr Vielfalt ins Universum vonund macht es fremdartiger und aufregender denn je. Die Atmosphäre und der Himmel wurden verbessert, zu den Wettereffekten gehören jetzt Regenbögen und die Welten sind einzigartiger. Die Spieler können den Archäologen in sich wecken und die Planeten der Galaxis nach Knochen fremdartiger Lebensformen absuchen. Reisende können die Überreste abgestürzter Satelliten bergen, laufen dabei jedoch Gefahr, die Aufmerksamkeit einer neuen Bedrohung auf sich zu ziehen – fehlgeleitete Wächterdrohnen. Wer den Wetterextremen instandhält, kann zudem mit Kristallschätzen belohnt werden, die nur beim schlimmsten Unwetter aufleuchten.No Man's Sky präsentiert, inspiriert von den Abenteuern und der Vorstellungskraft, die wir an klassischer Sciencefiction lieben, eine Galaxie voller einzigartiger Planeten und Lebensformen, ständiger Gefahr und Action, die man erkunden kann.In No Man's Sky ist jeder Stern das Licht einer fernen Sonne, umkreist von Planeten voller Leben, und man kann sie alle besuchen. Mit übergangslosen Flügen von den Tiefen des Weltraums auf die Planetenoberflächen, ohne Ladebildschirme, ohne Grenzen. In diesem unendlichen, prozedural generierten Universum gibt es Orte und Kreaturen zu entdecken, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat – und vielleicht auch niemand danach mehr sehen wird.Hello Games wurde 2009 von vier Freunden gegründet, die sich ihren Weg nach oben bei großen Entwicklern wie Criterion, Sumo, Kuju, EA und Climax gebahnt haben. Sie haben sich entschlossen, sich auf eine kühne Entdeckungsreise voller Abenteuer aufzumachen, um der Welt neue, spritzige und farbenfrohe Pixel zu präsentieren.Seitdem sind weitere talentierte Menschen aus aller Welt dazugekommen, die meisten davon arbeiten in Guildford im United Kingdom. Gemeinsam wollen sie all die fantastischen Ideen umsetzen, die sie nachts nicht schlafen lassen. Mehr über Hello Games gibt es unter hellogames.org