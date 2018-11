Das Dungeon-Action-Rollenspiel 'UNDERWORLD ASCENDANT' ist jetzt auf Steam für PC erhältlich

Das unabhängige Spielestudio OtherSide Entertainment, das von Paul Neurath () und Warren Spector () mitgegründet wurde, veröffentlicht heute gemeinsam mit dem Publisher 505 Games das von Fans finanzierte Action-RollenspielDas Spiel ist ab sofort auf Steam für PC zum Preis von €29,99 verfügbar. Spieler, diebis zum 21. November 2018 kaufen, erhalten drei Bonus-Objekte im Spiel, die sie bei ihrer Reise durch den Stygischen Abgrund unterstützen:, bei dem Joe Fielder () für Buch und Regie verantwortlich war, versetzt die Spieler in der Rolle des 'Aszendenten' zurück in die Anfangszeit der Rollenspiel-Games. Sie werden von einer geheimnisvollen Figur namens Cabirus in den Stygischen Abgrund gerufen, wo sie von der Bestie Typhon erfahren, die eine Gefahr für beide Welten darstellt und nur vom Spieler aufgehalten werden kann. Um Typhon zu besiegen, müssen die Spieler Herausforderungen meistern, verborgene Geheimnisse aufdecken und die Gunst der Gruppierungen vor Ort erlangen, um ihr Wissen und ihre Kraft zu maximieren.wartet mit einem robusten, vom Spieler gelenkten Gampelay auf, das in einer sich stetig entwickelnden Umgebung, die dynamisch auf die Entscheidungen der Spieler reagiert, zu Experimenten ermutigt und sie belohnt, wobei jede Entscheidung mit großartigen Gelegenheiten und gravierenden Folgen einhergeht. Die Spieler können Dutzende von Fähigkeiten in den Kategorien Kampf, Tarnung und Magie kombinieren, um ihren eigenen einzigartigen Spielstil zu entwickeln und gewiefte Pläne zu entwickeln, wie man die Herausforderungen überwinden kann, während sie sich durch den Unheil verkündenden Stygischen Abgrund bewegen.ist ab sofort zum Preis von €29,99 auf Steam für PC erhältlich, veröffentlicht von 505 Games. Die Spieler können das Spiel im Steam Store unter store.steampowered.com/app/692840 kaufen.Entertainment OtherSide Entertainment ist ein unabhängiges Spielestudio mit Niederlassungen in Boston, Massachusetts, und Austin, Texas. Unser Ziel ist es, den Spielern innovatives Gameplay, eindrucksvolle Welten und spannende Geschichten zu liefern. Unsere Spezialität sind vom Spieler erschaffene Spielerfahrungen in der Tradition vonund– Spiele, die von den Unternehmensgründern Paul Neurath und Warren Spector entwickelt wurden. 2016 brachte das Unternehmenheraus, eines der am besten bewerteten Google Daydream VR-Spiele. Aktuell sindundin Arbeit. Weitere Informationen über OtherSide Entertainment und unsere Produkte gibt es auf otherside-e.com

505 Games GmbH

505 Games ist ein globaler Videogames-Publisher, der Premium- und Free-to-Play-Spiele für alle Altersgruppen auf führenden Konsolen- und Handheld-Systemen, PC sowie mobilen Geräten und sozialen Netzwerken veröffentlicht und vertreibt.



Zu den Publishing-Highlights bei den Premium-Games gehören Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, Assetto Corsa, ABZÛ, Virginia, Brothers - A Tale of Two Sons und How to Survive. Unter den Top-Titeln im Bereich Free-to-play befinden sich Battle Islands, Gems of War und Hawken. Zu den Distributions-Highlights zählen Stardew Valley, Dead by Daylight und Inside/Limbo. Zu den kommenden Titeln gehören unter anderem Indivisible (vom Entwicklerteam von Skullgirls), Underworld Ascendant (Nachfolger der beliebten Ultima Underworld-Reihe), und Koji Igarashis nächstes Projekt, Bloodstained: Ritual of the Night.



505 Games verfügt über Niederlassungen in Kalifornien, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und China und arbeitet in allen anderen Märkten mit einem Netzwerk von Vertriebs- und Unterlizenzierungspartnern zusammen. Weitere Informationen zu 505 Games sowie den aktuellen Veröffentlichungen finden Sie unter 505games.com.