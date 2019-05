'Bloodstained: Ritual of the Night' jetzt vorbestellen für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch™

SPIRITUELLER IGAVANIA-NACHFOLGER – Koji Igarashi, einer der berühmtesten Mitbegründer des Genres, entwickelt ein neues, modernes Sidescroller-Action-RPG für Castlevania-Fans der ersten Stunde.

Koji Igarashi, einer der berühmtesten Mitbegründer des Genres, entwickelt ein neues, modernes Sidescroller-Action-RPG für Castlevania-Fans der ersten Stunde. UMFANGREICHES UND KOMPLEXES GAMEPLAY – Die Spieler können Zauber und Kräfte freischalten, verschiedenste Arten von Waffen und Spezialgegenständen finden, herstellen und verbessern, um Miriams Erscheinungsbild zu ändern, sowie Ausrüstungen und Fähigkeiten individuell kombinieren, um ihren eigenen Spielstil zu schaffen.

– Die Spieler können Zauber und Kräfte freischalten, verschiedenste Arten von Waffen und Spezialgegenständen finden, herstellen und verbessern, um Miriams Erscheinungsbild zu ändern, sowie Ausrüstungen und Fähigkeiten individuell kombinieren, um ihren eigenen Spielstil zu schaffen. EPISCHER WIEDERSPIELWERT – Neben einer umfangreichen Einzelspieler-Story mit alternativen Enden werden nach der Veröffentlichung des Hauptspiels etwa ein Dutzend zusätzliche Spielmodi als freie Updates erhältlich sein, darunter Online- & lokale Koop- und Versus-Modi, ein Roguelike-Modus, Boss Rush, der Chaos-Modus und der Schwierigkeitsgrad Nightmare, um nur einige zu nennen.

Neben einer umfangreichen Einzelspieler-Story mit alternativen Enden werden nach der Veröffentlichung des Hauptspiels etwa ein Dutzend zusätzliche Spielmodi als freie Updates erhältlich sein, darunter Online- & lokale Koop- und Versus-Modi, ein Roguelike-Modus, Boss Rush, der Chaos-Modus und der Schwierigkeitsgrad Nightmare, um nur einige zu nennen. HOCHAUFLÖSENDE 2,5D-GRAFIK – Die zweidimensional scrollende Spielwelt in Bloodstained wird mit liebevoll gestalteten Details komplett in 3D gerendert und verändert sich im Verlauf des Spiels.

– Die zweidimensional scrollende Spielwelt in wird mit liebevoll gestalteten Details komplett in 3D gerendert und verändert sich im Verlauf des Spiels. ORCHESTRALE MUSIK VON BRANCHENLEGENDEN – Dank Musik von Michiru Yamane ( Castlevania: Symphony of the Night ) und Ippo Yamada ( Resident Evil ) ist die Musik von Bloodstained ein unvergessliches Erlebnis.

Dank Musik von Michiru Yamane ( ) und Ippo Yamada ( ) ist die Musik von ein unvergessliches Erlebnis. IGAS GRÖSSTES SCHLOSS – Die Weltkarte von Bloodstained ist die größte, jemals von Koji Igarashi geschaffene Spielwelt. Fans seines einzigartigen Stils werden viel Spaß daran haben, sie zu erkunden.

Der globale Videospiel-Publisher 505 Games startet den Vorverkauf für die digitalen Download- und Einzelhandelsversionen von Koji Igarashi’s gruseligem und actiongeladenem Sidescroller-RPG im Gothic-Stilfür PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch™ und PC (Steam und GOG). Die Veröffentlichung der digitalen Downloadversionen des lang erwarteten Spiels für PlayStation 4, Xbox One und PC findet am Dienstag, den 18. Juni statt, die Einzelhandelsversionen für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen in Teilen von D-A-CH am 20., europaweit am 21. Juni.Die digitale Downloadversion für Nintendo Switch™ wird am Dienstag, den 25. Juni im Nintendo eShop veröffentlicht, die Einzelhandelsversion erscheint in D-A-CH am 26., europaweit am 27. Juni.Alle Standardversionen sind zum empfohlenen Verkaufs-Preis von € 39,99 erhältlich.Ausschließlich für GameStop -Vorbestellungen in Deutschland und Österreich gilt darüber hinaus: 505 Games bietet Spielern und Sammlern die Gelegenheit, optional physische Exemplare des Spiels für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch™ in einer exklusiven Novobox-Futurepak-Sammlerausführung zu bestellen.Vorbestellungen fürwerden im Laufe des Tages bei verschiedenen digitalen Händlern möglich sein, einschließlich:spielt im 18. Jahrhundert in England – eine widernatürliche Macht erschafft ein dämonenverseuchtes Schloss voller Kristallsplitter, die von enormen magischen Kräften durchdrungen sind. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Miriam, eines Waisenmädchens, das vom dämonischen Fluch eines Alchemisten gezeichnet ist, der ihre Haut langsam kristallisieren lässt. Um die Menschheit und sich selbst zu retten, muss Miriam sich durch das Schloss kämpfen und ein umfangreiches Arsenal an Waffen, Ausrüstung und Beute sammeln, herstellen und freischalten, um Gebel, den Schöpfer des Schlosses, und dessen unzähligen Schergen und Höllenbosse zu besiegen, die dort auf sie warten.ist für Spieler ab 12 Jahren freigegeben. Weitere Informationen über die kommende Veröffentlichung vongibt es hier: playbloodstained.com . Weitere Informationen über 505 Games und seine Produkte erhalten Sie unter 505games.com