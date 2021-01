Bloodstained: Ritual of the Night erhält einen Spielmodus im Retro-Stil und ein neues Crossover im Spiel

Classic Mode: Im Classic Mode, der während der Kickstarter-Kampagne zu Bloodstained angekündigt wurde, wird Miriam nur mit einem Schwertschwung ausgestattet in eine Welt im 8-Bit-Look geschickt. Miriam muss erneut die dämonische Burg betreten, um Gebel zu stellen, und fünf erschütternde Stufen mit fünf Unter-Bossen überleben, die ihr dabei im Weg stehen. Nach Abschluss des Classic Mode werden die Spieler abhängig von Zeit, Punktzahl und Anzahl der Tode in den drei Schwierigkeitsgraden bewertet – man sollte also auf jeden Fall Miriams Spezialmoves wie Rutschen, Rückschritt und Rückwärtssalto effektiv einsetzen. Die Spieler können den Classic Mode über die Option EXTRA MODES im Hauptmenü aktivieren.

Kingdom Crossover: Die Publisher Raw Fury und 505 Games haben letztes Jahr gemeinsam die beliebten Charaktere aus Bloodstained: Ritual of the Night – Miriam, Zangetsu, Gebel und Alfred – ins Spiel Kingdom: Two Crowns geholt. Jetzt tun sie sich wieder zusammen, um die Welten von Kingdom: Two Crowns und Bloodstained erneut zu verschmelzen. Der Inhalt, der dementsprechend Kingdom Crossover genannt wird, enthält einen neuen Bereich, der die wunderschöne, moderne Pixelkunst-Ästhetik von Kingdom einfängt. Die Spieler treffen auf einen neuen Boss, den Archer Familiar Shard, und können ein neues Ausrüstungsobjekt für den Kopf finden: die Krone, die gegen Gold den Schaden reduziert.

Publisher 505 Games und das Videogame-Studio ArtPlay bringen mit dem "Classic Mode" und "Kingdom Crossover" weitere Zusätze für Bloodstained: Ritual of the Night . Der neueste DLC ist Teil einer langen, stetigen Serie von Inhalten, die für diesesRollenspiel geplant sind, um die Fans über das Jahr 2021 mit neuenErlebnissen zu unterhalten. Classic Mode und Kingdom Crossover sind ab heute auf PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) und Nintendo Switch für alle Besitzer des Spiels verfügbar."Für mich wurde durch die Zusammenarbeit mit Koji Igarashi, dessen Design mich über Jahre beeinflusst hat, ein Traum wahr. Es versteht sich also von selbst, dass wir uns die Gelegenheit, mit dem Bloodstained-Universum zu arbeiten, nicht entgehen lassen konnten", so Gordon Van Dyke, Gründer und Game Director von Stumpy Squid."Wir arbeiten weiterhin mit vollem Einsatz daran, unseren Fans neue Möglichkeiten zu geben,zu erleben, und unsere Zusammenarbeit mit Raw Fury über die letzten beiden Jahre hat unsere beiden Welten geöffnet", so Koji Igarashi, Gründer von Artplay. "Neben dem-Crossover starten wir jetzt auch den Classic Mode, ein neues Gameplay-Erlebnis, das einen Nostalgieschub liefert, nach dem sich viele unserer Fans sehnen."Raw Fury ist ein charmanter Indie-(Un-)Publisher, der 2015 von Jonas Antonsson, Gordon Van Dyke und David Martinez gegründet wurde. Wir scheren uns nicht um Genres oder Mechaniken. Uns sind Erlebnisse und Emotionen wichtig. Wir wollen Entwicklern helfen, Magie zu erschaffen.Das von Koji Igarashi, einem der berühmtesten Mitbegründer des Igavania-Genres, entwickelte und mit Musik von Michiru Yamaneund Ippo Yamadauntermalteist ein modernes Sidescroller-RPG-Erlebnis, das sowohl Igas Fans der ersten Stunde als auch Spieler begeistern wird, die bisher noch nicht mit seinen Werken vertraut sind. Sämtliche Grafiken insind mit liebevollen 3D-Details in einer 2D-Sidescrolling-Umgebung gerendert, die sich den Spielern beim Erkunden der größten je von Iga entwickelten Spielkarte nach und nach offenbart und ihnen immer mehr zu erforschen und zu genießen bietet.Wir schreiben das 18. Jahrhundert in England und eine widernatürliche Macht erschafft ein dämonenverseuchtes Schloss voller Kristallsplitter, die von enormen magischen Kräften durchdrungen sind. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Miriam, eines Waisenmädchens, das vom dämonischen Fluch eines Alchemisten gezeichnet ist, der ihre Haut langsam kristallisieren lässt. Um die Menschheit und sich selbst zu retten, muss Miriam sich durch das Schloss kämpfen und ein umfangreiches Arsenal an Waffen, Ausrüstung und Beute sammeln, herstellen und freischalten, um Gebel, den Schöpfer des Schlosses, und dessen unzähligen Schergen und Höllenbosse zu besiegen, die dort auf sie warten.