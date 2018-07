Banner Saga Trilogy: Bonus Edition für PS4 und Xbox One ab heute im Handel

Banner Saga 3 diese Woche, dem letzten Kapitel der BAFTA-nominierten Rollenspiel-Strategieserie, die vom unabhängigen Studio Stoic entwickelt wurde, freut sich 505 Games, den Fans die The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition für Xbox One und PlayStation 4 anbieten zu können, eine unglaubliche Einzelhandelsversion für 39,99 €, die Folgendes enthält:

Banner Saga 1, 2 und 3

Exklusiv produziertes Mini-Artbook

The Banner Saga Sammler-Poster

Best-of-Soundtrack

Spielobjekt Horn von Lichbaen (in game item) Banner Saga 3 ist das prägende Finale einer emotionalen Serie, die 2014 begann und seither die Legionen von Fans mit einem tiefgehenden und zum Nachdenken anregenden, von der Handlung vorangetriebenen Abenteuer fesselt - mit wunderschöner, handgemalter Grafik und herausfordernden strategischen rundenbasierten Kämpfen. Der Soundtrack des Spiels bildet mit einem weiteren wundervoll orchestrierten Original-Score auch den Abschluss von Austin Wintorys Werk für die Reihe. Mehr Informationen zu The Banner Saga gibt es unter



