Assetto Corsa Competizione: Ein Renn-Ratschlag von Romain Monti

Romain Monti, französischer Rennfahrer im BLANCPAIN GT SERIES Silver Cup, fährt den Lamborghini Huracàn GT3 für das Ombra Racing Team. Jung und tödlich schnell, hat Romain schon immer Rennsimulationen für sein mentales und körperliches Training genutzt und dabei versucht, das gleiche Maß an psychophysischem Stress zu reproduzieren, das auch durch eine echte Herausforderung verursacht wird - bis zu 24 Stunden Ausdauerrennen! Romain Monti gehört zu denen, die sich für Assetto Corsa Competizione entscheiden, dank der realistischen Physik-Engine und der innovativen Genauigkeit der Schaltungen, wie sie die Laserscan®-Technologie bietet, deren Präzision es dem französischen Fahrer ermöglicht, die gleiche Rundenzeit auf realen Strecken zu erreichen. In diesem Video stellt Romain seine Kompetenz vor, indem er die Vorteile des Circuit ‚Paul Ricard‘, welcher bereits in ACC enthalten ist, vorstellt und an einer virtuellen Tour mit dem GT3 teilnimmt, wobei er die Gelegenheit nutzt, euch detailliert zu erklären, wie man sich jeder Kurve des aufgegebenen französischen Circuit nähert. Die Zusammenarbeit zwischen Kunos Simulazioni, den Teams und den offiziellen Fahrern der Blancpain GT-Serie war und ist äußerst wertvoll, um Assetto Corsa Competizione zur genauesten GT-Rennsimulation aller Zeiten zu machen. Über Kunos Simulazioni Kunos Simulazioni ist eine Software-Schmiede, die sich auf die Entwicklung von Fahrsimulationen hauptsächlich für die Windows-Plattform spezialisiert hat. Das Unternehmen startete 2005 als Ein-Mann-Show und jetzt sind verschiedene Profis mit an Bord, die in der Lage sind, die erforderliche Technologie zu produzieren, die den verschiedenen Anforderungen genügt: von professioneller Trainingssoftware für Fahrer und Rennteams über Promotionskanäle für Unternehmen bis hin zu fortschrittlichen Videospielen für Rennsimulations-Fans, die ein Fahrmodell mit maximalem Realismus suchen. Kunos Simulazioni wurde mit dem Hauptziel gegründet, eine ausgereifte Version des Freeware-Projekts "netKar" auf den Markt zu bringen, entwickelte sich dann aber zu einer Struktur, die verschiedene Felder des virtuellen Rennens abdecken konnte. Heute ist Kunos Simulazioni im Sektor virtuelles Fahren aktiv und bietet eigene Technologie an, die den Fokus auf Realismus bei Dynamikmodellen legt. Sein neuestes Videospiel "ASSETTO CORSA" ist eine mit Begeisterung aufgenommene Rennsimulation, die in Sachen Fahrzeugverhalten, Fahrgefühl und Streckenpräzision neue Maßstäbe gesetzt hat.

505 Games GmbH

505 Games ist ein globaler Videogames-Publisher, der Premium- und Free-to-Play-Spiele für alle Altersgruppen auf führenden Konsolen- und Handheld-Systemen, PC sowie mobilen Geräten und sozialen Netzwerken veröffentlicht und vertreibt.



Zu den Publishing-Highlights bei den Premium-Games gehören Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, Assetto Corsa, ABZÛ, Virginia, Brothers - A Tale of Two Sons und How to Survive. Unter den Top-Titeln im Bereich Free-to-play befinden sich Battle Islands, Gems of War und Hawken. Zu den Distributions-Highlights zählen Stardew Valley, Dead by Daylight und Inside/Limbo. Zu den kommenden Titeln gehören unter anderem Indivisible (vom Entwicklerteam von Skullgirls), Underworld Ascendant (Nachfolger der beliebten Ultima Underworld-Reihe), und Koji Igarashis nächstes Projekt, Bloodstained: Ritual of the Night.



505 Games verfügt über Niederlassungen in Kalifornien, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und China und arbeitet in allen anderen Märkten mit einem Netzwerk von Vertriebs- und Unterlizenzierungspartnern zusammen. Weitere Informationen zu 505 Games sowie den aktuellen Veröffentlichungen finden Sie unter 505games.com.