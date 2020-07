Assetto Corsa Competizione: Der sehnlichst erwartete GT4 Pack-DLC ist jetzt auf Steam verfügbar

505 Games GmbH

505 Games, eine Tochtergesellschaft des italienischen Entertainment-Unternehmens Digital Bros. und Metacritics 2019 #1 Publisher of the Year, ist ein globaler Videogames-Publisher, der Premium- und Free-to-Play-Spiele für alle Altersgruppen und Spielertypen auf führenden Konsolen- und Handheld-Systemen, PC sowie mobilen Geräten und sozialen Netzwerken veröffentlicht und vertreibt.



Zu den Publishing-Highlights bei den Premium-Games gehören das begeistert aufgenommene Control von Remedy Entertainment, die PC-Version von Death Stranding des Entwicklerlegende Hideo Kojima, das komödiantische Action-Erkundungsspiel Journey to the Savage Planet von Typhoon Studios, Bloodstained: Ritual of the Night, Indivisible, Assetto Corsa Competizione, Brothers – A Tale of Two Sons, Last Day of June, PAYDAY 2, Terraria, Portal Knights, ABZÛ und Virginia. Unter den Top-Titeln im Bereich Free-to-Play befinden sich Battle Islands, Gems of War und Hawken. Zu den Distributions-Highlights zählen No Man’s Sky, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Warhammer: Vermintide 2, Dead by Daylight und Inside/Limbo.



505 Games verfügt über Niederlassungen in Kalifornien, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, China und Japan. Das Unternehmen arbeitet in allen anderen Märkten mit einem Netzwerk von Vertriebs- und Unterlizenzierungspartnern zusammen. Weitere Informationen zu 505 Games sowie den aktuellen Veröffentlichungen finden Sie unter 505games.com.