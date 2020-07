Ab Herbst können Sie sich in UNTURNED auf PlayStation 4 und Xbox One verbeißen

Riesige Maps: Erkunden Sie bis zu 8 Sandbox-Karten auf dem Land-, Luft- und Seeweg

Crafting: Erstellen Sie Ihre Ausrüstung und Strukturen aus den von Ihnen gesammelten Materialien

Power up: Fähigkeiten in drei Kategorien verbessern: Offensive, Verteidigung, Unterstützung

Personalisierung : Avatare können vollständig personalisiert werden

Mehrspieler: Biete den Zombies und anderen Feinde alleine oder zusammen mit Freunden die Stirn

Geteilter Bildschirm: Spielen Sie lokal mit einem Freund im „Split Screen“-Modus

Konkurrieren oder verbünden: Versuchen Sie, Allianzen mit anderen Spielern zu bilden oder die Konkurrenz im Alleingang auszuschalten

Publisher 505 Games wird in diesem Herbst- das gefeierte Open-World-Zombie-Survival-Sandbox-Spiel für PS4 und Xbox One - veröffentlichen.UNTURNED wird von Smartly Dressed Games entwickelt, einem Studio, das von dem kanadischen Entwickler und Spieldesigner Nelson Sexton gegründet wurde. Das Studio ist eine Partnerschaft mit dem Publisher 505 Games eingegangen und ist weiterhin aktiv am Entwicklungsprozess der Konsolen beteiligt.UNTURNED-Spieler übernehmen die Rolle eines Überlebenden in den von Zombies verseuchten Ruinen der modernen Gesellschaft und müssen mit Freunden zusammenarbeiten und Allianzen schmieden, um unter den Lebenden zu bleiben. Die Spieler suchen nach Vorräten wie Kleidung, Nahrung, Waffen und handwerklichen Ressourcen wie Holz und Metall, um Festungen und Verteidigungsanlagen zu errichten. Bedrohungen und Gefahren laufen Amok, und die Spieler müssen Gesundheit, Nahrung und Wasser sowie den Strahlungspegel aktiv überwachen.UNTURNED wurde von 505 Games und FunLabs für Konsolen entwickelt und bietet alle Spielfunktionen, die die Spieler am PC genießen, mit neu strukturierter Grafik, verbesserter Spielmechanik, einem neuen tieferen Freischaltungssystem und einer aufgefrischten Erfahrung für die Spieler.UNTURNED wurde vom ESRB und PEGI 16+ mit "T" für Teenager bewertet und wird weltweit digital für PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 24,99 € im PlayStation Store und Microsoft Store erhältlich sein.Smartly Dressed Games is an independent Canadian studio. Their current flagship project is the PC version of Unturned with development dating back to mid-2013. For more information please visit https://smartlydressedgames.com FUN Labs is a Romanian company developing games for more than 20 years. A full-service development studio, FUN labs made games on all major gaming platforms from PS2 and original Xbox to current gen consoles and PC. For 16 years, Fun Labs was an exclusive studio for Activision developing a wide variety of games including Cabela’s outdoor games franchise, NPPL Championship Paintball, Angry Birds, Transformers Fall of Cybertron, Prototype. Fun Labs recently completed the port and remaster of the best-selling survival game, Stranded Deep, as well the full remake of Walking Dead 1, Walking Dead 2, and Walking Dead 3, the smash hit, critically acclaimed series from Telltale Games. For more information on FunLabs please visit www.funlabs.com