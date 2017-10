505 Games und Roll7 laden die Spieler zum ersten online-"Feldtest" des Lichtgeschwindigkeitsmultiplayer-Actionspiels Laser League ein

Der Independent-Publisher 505 Games und der BAFTA®-Preisträger Roll7 , die Schöpfer der weltweiten Hitsund, laden die Spieler in Europa und Nordamerika zur Teilnahme am ersten Feldtest im Rahmen des vorausgehenden geschlossenen Beta-Programms von Laser League ein. Von Freitag, den 27. Oktober an bis Montag, den 30. Oktober haben Spieler die Gelegenheit, Gegner in diesem Online-Arcade-Multiplayer-Wettkampf mit grellen Neon-Laserstrahlen zu rösten. Registrieren Sie sich jetzt unter http://www.laserleaguegame.com/ , um sich für den-Feldtest zu bewerben.Bei diesem Feldtest können die Spieler in kompetitiven 3v3-Matches in einer kleinen Auswahl der zukünftig inverfügbaren Karten interagieren. Der nur mit Einladung zugängliche Feldtest soll den Spielern einen ersten Einblick in einige der sich für das kommende Spiel in der Entwicklung befindenden Inhalte geben, während 505 Games und Roll7 Analysen und Arbeiten an den Servern, Matches und Spieler-Performances durchführen, um wertvolles Feedback und Einsichten zum Gameplay zu erhalten, bevor es im Early Access auf Steam veröffentlicht wird.Die Spieler, die an diesem exklusiven Online-Feldtest teilnehmen, müssen damit rechnen, dass es zu Latenz- und Serverproblemen kommen kann und dass Sie Inhalte und Features sehen, die noch verändert oder aus der finalen Version des Spiels entfernt werden.Die Spieler können sich jetzt unter http://www.laserleaguegame.com/ anmelden, um die Chance zu erhalten, am-Feldtest teilzunehmen. Um ins Spiel zu gelangen, können eingeladene Spieler ihren Code sofort über ihren Steam-Account einlösen undinstallieren. Die Spieler sehen dann den neuen Eintrag in ihrer Bibliothek. Das Spiel kann dann sofort aktualisiert werden und die Spieler können sich mit dem Spiel verbinden, die Server gehen aber erst am Freitag, den 27. Oktober online. Für die Zwecke dieses Feldtests empfehlen wir den Spielern, einen Xbox Controller zu verwenden, um ein optimales-Erlebnis zu erzielen.**Steam-Codes für den Online-Feldtest sind jetzt für ausgewählte Presse als Giveaway für ihre Leser schon vor dem Start des Feldtests am 27. Oktober verfügbar. Bitte kontaktieren Sie pr@505games.de für Anfragen zu Giveaway-Codes**.Schaut euch hier den ersten Teil des Entwickler-Videos an: https://youtu.be/DJFXZPqJEqI In, dem aufregenden Hochleistungs-Kontaktsport des Jahres 2150, treten die Spieler gegen ihre Rivalen an, um die Kontrolle über Knotenpunkte zu erlangen, wobei die Arena in tödliches Licht getaucht wird. Die Teams müssen den Laserwänden der Gegnerfarbe ausweichen und versuchen, ihre Konkurrenten mit Tempo, Kraft und Strategie in die Mangel nehmen. Durch besondere offensive und defensive Fähigkeiten sowie spielentscheidende Power-Ups auf dem Arenaboden kann man im entscheidenden Moment das Blatt wenden. Wie alle tollen Sportarten ist dieser zugänglich und leicht verständlich, belohnt aber echten Einsatz mit komplexen strategischen Möglichkeiten.Roll7 ist ein mehrfach preisgekröntes unabhängiges Games-Studio mit Sitz in London. 2008 als digitale Agentur gegründet entwickelte das Team eine Reihe von Spielen, Anwendungen und Kampagnen für Klienten; 2012 begann man jedoch mit der Arbeit an originalem geistigen Eigentum. Roll7 ist bekannt für seine Skateboarding-Reihe OlliOlli, das den BAFTA-Preis als bestes Sportspiel gewonnen hat. 2015 veröffentlichte das Studio den Pixelshooter NOT A HERO, der unglaubliche Bewertungen und sofortigen Kultstatus erzielte.Copyright © 2017 RollingMedia Ltd (T/A Roll7). Veröffentlicht unter Lizenz von 505 Games. 505 Games und das 505 Games-Logo sind eingetragene Warenzeichen von 505 Games S.p.A und/oder der zugehörigen Unternehmen. Alle weiteren Marken und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.