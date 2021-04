505 Games publisht Rogue Spirit, ein Action-Adventure-Roguelite im Anime-Stil

, ein Action-Adventure inspiriert von japanischen Anime stammt vom in Breslau ansässigen Studio Kids With Sticks , wird von 505 Games veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort für die Wunschliste auf Steam für PC verfügbar. Spieler:innen, dieauf ihre Wunschliste setzen, erhalten früher als alle anderen Informationen zu der für den 9. Juni geplanten spielbaren Demo und zur Early-Access-Version des Spiels, die im August erscheint.ist ein farbenfrohes und grafisch brillantes 3D-Roguelite-Action-Spiel mit leichten Stealth-Elementen, das vom Indie-Studio Kids With Sticks entwickelt wird – einem kleinen, aber beeindruckenden Team von Branchenveteranen mit einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung von AAA-Titeln. Das Einzelspieler-Action-Adventure versetzt die Spieler:innen in die Rolle des Geists des ehemaligen Prinzen von Midra. Sie müssen feindliche Charaktere in Besitz nehmen und deren Fähigkeiten absorbieren, um das Land aus den Fängen einer bösen, allgegenwärtigen Macht zu befreien.ist von der japanischen und südasiatischen Kultur ebenso wie von populären Anime inspiriert und vereint modernes Gameplay und Fiktion aus dem feudalen Japan in einem grafisch beeindruckenden Spielerlebnis.", erklärt Andrzej Koloska, Miteigentümer von Kids With Sticks.startet zunächst im August als Early-Access-Version. Das Spiel kann dann mit Unterstützung des Community-Feedbacks weiter wachsen und wird schließlich 20 spielbare Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten, Waffen und eigenen Spielstilen beinhalten, sowie zehn prozedural generierte Level in fünf verschiedenen Biomen. Die Vision ist es, dass jede neue Session vonungebrochen spannend und fesselnd ist. Während die Spieler:innen voranschreiten, treffen sie auf verschiedene Feinde und Endgegner, die es erfordern, das Maximum aus ihren Fähigkeiten und Upgrades herauszuholen.kann ab sofort auf die Wunschliste bei Steam für PC gesetzt werden. Eine kostenlose Demo des Spiels startet am 9. Juni im Vorfeld desFests.Weitere Details und regelmäßige Updates zugibt es unter www.roguespiritgame.com und auf Twitter @RogueSpiritGame . Weitere Informationen zu Kids With Sticks gibt es unter www.kidswithsticks.com Mehr über den Publisher 505 Games und seine Produkte gibt es unter www.505games.com Kids With Sticks ist ein kleiner, unabhängiger Spieleentwickler mit Sitz in Breslau, Polen. Das Studio wurde 2019 von den Hardcore-Gamern und Branchenexperten Andrzej Koloska (zuvor Producer bei Vivid Games, Techland, Strange New Things [jetzt CD PROJEKT RED] und Artifex Mundi), Kamil Kocot (zuvor Programmierer bei Tequila Games, Techland und Artifex Mundi), Daniel Stańczak (zuvor Grafiker bei T-bull und Artifex Mundi) und Adam Węsierski (zuvor Concept Artist bei Artifex Mundi) gegründet. Das Team hinter den 'Kids' war an der Entwicklung zahlreicher Spiele beteiligt, u. a. The Witcher 2, Dying Light, Hollow, Hellraid: The Escape, Haunted, Real Boxing und viele andere. Das Studio entstand dank der Publishing-Vereinbarung mit 505 Games.Kids With Sticks arbeitet derzeit an seinem ersten Spiel,, einem Roguelite-Action-Slasher aus der Third-Person-Perspektive. Weitere Informationen zu Kids With Sticks gibt es unter kidswithsticks.com