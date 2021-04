505 Games erwirbt Ghostrunner-IP und plant mehr Cyberpunk-Ninja-Action in diesem Jahr

505 Games gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Entwicklungs-Roadmap ihres First-Person Cyberpunk Action-Slashers G, und zeigt Spieler:innen, dass sie sich auf ein actionreiches Jahr mit einer Variation an kostenlosen und Premium-Inhalten für das prämierte Spiel gefasst machen dürfen. Der neue Einblick in die Entwicklung resultiert aus der kürzlich abgeschlossenen Akquisition der-IP vom polnischen Publisher All in Games! zu 505 Games, sowie dem Launch des Spiels auf Amazon Luna, der Cloud-basierten Gaming-Plattform von Amazon.Die Spieler:innen können sich auf zwei neue Game-Modi freuen, die diesen Frühling fürauf allen Plattformen erscheinen, Kill Run-Modus - ein herausfordernder Modus, in welchem Spieler innerhalb eines Zeitlimits das gesamte Level absolvieren müssen, und der häufig gewünschte Fotomodus. Ein kosmetischer Premium-DLC wird ebenfalls diesen Frühling verfügbar sein und weitere Inhalte werden im Laufe des Sommers erscheinen. Später in diesem Jahr werden außerdem die kostenlosen Next-Generation-Updates für Konsolenspieler:innen veröffentlicht.Die kürzlich erfolgte Akquisition vonist eine von mehreren aktuellen Investitionen von 505 Games, mit der der Publisher sein hauseigenes Portfolio an Studios und IPs weiter ausbauen möchte.ist eines der beeindruckendsten Indie-Spiele, das wir bisher gesehen haben. Es prahlt mit AAA-Technologie, einer einzigartigen futuristischen, vom Cyberpunk-inspierierten Welt, die sowohl anziehend als auch erschreckend ist," sagten Rami und Raffi Galante, die Co-Gründer von 505 Games. “ist eine willkommene Ergänzung der 505 Games' hauseigenen Bibliothek an IPs."ist ein Hardcore Cyberpunk-Abenteuer entwickelt von One More Level, 3D Realms, und Slipgate Ironworks. Es wird von 505 Games in Zusammenarbeit mit All in Games! für PC, PlayStation 4, Xbox One, und Nintendo Switch gepublisht.wird später in diesem Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.Weitere Informationen zugibt es auf der offiziellen Webseite Weitere Informationen zu 505 Games und den Produkten gibt es hier