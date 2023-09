Erfolgskurs bestätigt: Deutscher Gesundheitsaward 2023 und TOPNOTE für das REHAPORTAL

Das REHAPORTAL von qualitaetskliniken.de setzt seine Erfolgsgeschichte fort und wird sowohl mit dem Deutschen Gesundheitsaward 2023 in der Kategorie "Ärzte- & Kliniksuche" vom renommierten Nachrichtensender ntv als auch mit Bestnoten von FOCUS Money ausgezeichnet.



„Wir sind begeistert!“ Die Geschäftsführerin von Qualitätskliniken.de, Annabelle Neudam, und ihr Team freuen sich sehr über die erneute Auszeichnung. „Das REHAPORTAL für Patientinnen und Patienten ständig weiterzuentwickeln, Qualität im Gesundheitswesen verständlich zu machen und eine fundierte Qualitätsbewertung der Rehakliniken zu gewährleisten, ist uns enorm wichtig. Beide Awards bestätigen uns diesen wichtigen Teil unserer Arbeit.“



Die Befragung von rund 45.000 Kund:innen, durchgeführt vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und ntv, bildet die Basis für den Deutschen Gesundheitsaward 2023. DAS REHAPORTAL nahm den Award in der Kategorie „Ärzte- & Kliniksuche - Portale“ im Rahmen der Preisverleihung beim „BIG BANG HEALTH“-Festival in Essen entgegen.



FOCUS MONEY und ServiceValue zeichnen bereits zum fünften Mal in Folge die „Die Besten im Netz“ aus. Die repräsentative Kundenbefragung ergab über 94.000 ausgewertete Urteile zur Zufriedenheit mit 626 Online-Portalen aus 62 Branchen. DAS REHAPORTAL überzeugt auch hier und wird mit der „TOPNOTE“ in der Kategorie „Ärzte & Kliniken“ ausgezeichnet.



Laienverständliche Informationen, herausragender Kundennutzen, zuverlässiger Service und fundierte Bewertungen bilden den Kern des REHAPORTALS. Die wiederholten Auszeichnungen sowie die inzwischen fast 290 Mitgliedskliniken bestätigen die Qualität des stetig wachsenden Portals.