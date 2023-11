10 Jahre Reha im Portal von Qualitätskliniken.de

DAS REHAPORTAL feiert Geburtstag. Im Jahr 2013 wurden erstmals Qualitätsergebnisse von Rehakliniken in einem mehrdimensionalen Qualitätsvergleich einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Heute ist die Public Reporting Plattform die reichweitenstärkste: mehr als 300 Rehakliniken zählen zu den Mitgliedern, deren Ergebnisse von knapp 4 Millionen Nutzer:innen pro Jahr gesehen werden.



Das Jahr 2010 war das Geburtsjahr von Qualitätskliniken.de und markierte den Startschuss für ein dynamisch wachsendes Public Reporting Portal. Mit der mehrdimensionalen, über die Indikatoren der externen Qualitätssicherung hinausgehenden Betrachtung von Qualität konnte das Ranking von Krankenhäusern ein echtes Alleinstellungsmerkmal für sich behaupten. Und mehr noch: das Bekenntnis zu Transparenz und kritischem Vergleich, die Verknüpfung mit Maßnahmen des internen Qualitätsmanagements, der Fokus auf stringente Qualitätsverbesserung und die Ermöglichung für Patientinnen und Patienten, Wahlentscheidungen anhand übersichtlicher Informationen zu treffen.



Und dann kam die Reha



Die medizinische Rehabilitation bildet einen wichtigen Eckpfeiler des deutschen Gesundheitssystems und verfügt über ein umfassendes Qualitätssicherungssystem. Da eine Veröffentlichungspflicht der wertvollen Ergebnisse fehlte, diente das Konzept des Krankenhausportals als Inspiration, um eine Bewertungssystematik für den Qualitätsvergleich von Rehakliniken zu entwickeln und Ergebnisse publik zu machen. Dabei blieb die Grundstruktur erhalten, wurde aber an die Bedürfnisse der Reha angepasst. Im November 2013 wurden dann erstmals Rehakliniken in den vier Qualitätsdimensionen Behandlungsqualität, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualität bewertet und die Ergebnisse veröffentlicht.



Langsamer Start, rasante Entwicklung



Vor 10 Jahren starte das Reha-Ranking mit 60 Kliniken auf der technischen Basis des Krankenhausportals. Fünf weitere Jahre später war es Zeit für einen Relaunch. Ein rundum erneuertes patientenzentriertes Design, viele neue Funktionen und aktualisierte Programmierung, eine umfassende und SEO-optimierte Bibliothek an Fachtexten und eine im webbasierten Kundenbereich integrierte Plattform zum Datenmanagement brachten Tempo ins Spiel. Das Ergebnis war eine erhebliche Steigerung der Portalinanspruchnahme und damit mehr Aufmerksamkeit und Transparenz für alle aktiv teilnehmenden Kliniken, die sich dem Qualitätswettbewerb stellen und Behandlungserfolge in der medizinischen Rehabilitation dokumentieren. Heute besuchen etwa 4 Millionen Nutzer:innen pro Jahr DAS REHAPORTAL mit den Qualitätsergebnissen von mehr als 300 Rehakliniken.



Patient:innen im Mittelpunkt - Outcomemessung in den Fokus



Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von Qualitätskliniken.de, verrät über die künftige Entwicklung des Portals: „Die Selbsteinschätzung von Patientinnen und Patienten zum erzielten Behandlungserfolg ist für uns eine relevante Messgröße. Wir wollen wissen, wie es Betroffenen zu Beginn und Ende der Reha geht und die Effekte der Behandlung verständlich kommunizieren. Nachdem wir in Forschungsprojekten zusammen mit dem Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf den Einsatz von PROMs für das Portal erfolgreich untersucht haben, wird Outcomemessung im REHAPORTAL in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen.“