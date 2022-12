4Motions verzichtet auf Weihnachtsgeschenke an Partner, um für Bärenherz Leipzig zu spenden

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die 4Motions GmbH, eine der größten Offline-Vertriebsagenturen für Energievermarktung, an den Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. gespendet. Trotz der Herausforderungen, die sowohl die Coronapandemie als auch die darauffolgende Energiekrise für das Unternehmen mit sich brachte, wollte die Geschäftsführung auch in diesem Jahr nicht auf eine Spende verzichten.„Die Energiebranche blickt aktuell in eine bewegte Zukunft“, erklärt Jürgen Rohr, Vorsitzender der Geschäftsführer der 4Motions GmbH. „Also mussten wir kreativ werden.“ So beschloss das Unternehmen kurzerhand, auf Weihnachtsgeschenke für Partner und Kunden zu verzichten und das Geld lieber in einen Spendenscheck an das Kinderhospiz zu investieren.„Ich finde es klasse, wie sich die 4Motions sozial engagiert“, freut sich Axel Schulz, der bei der Spendenscheck-Übergabe für das leibliche Wohl sorgte. Mit seiner Marke AXELs Grill-Food griff der ehemalige Boxprofi höchstpersönlich zur Grillzange und versorgte die Belegschaft und ihre Gäste mit leckeren Würstchen.Auch die Geschäftsführerin des Kinderhospizes, Ulrike Herkner, ist begeistert vom Engagement. „Ich freue mich immer sehr, wenn Unternehmen und Prominente mit kreativen Aktionen auf die Arbeit in unserem Haus aufmerksam machen. Ganz besonders freue ich mich, dass die 4Motions GmbH uns so regelmäßig unterstützt. Engagement wie dieses ist für uns überlebenswichtig und ich danke Jürgen Rohr und seinem ganzen Team von Herzen dafür, dass sie immer wieder an uns denken und unbürokratisch helfen. Ich bin mir sicher, dass die Spende an das Kinderhospiz auch im Sinne der Kundinnen und Kunden sowie Partnerinnen und Partner ist.“In Deutschland leben etwa 50.000 Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen und etwa 5.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sterben jährlich daran. Das Kinderhospiz Bärenherz bietet den betroffenen Familien ein zweites Zuhause und betreut sie vor allem im pflegerischen, psychosozialen und therapeutischen Bereich - rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.Link zur Online-Spende: https://www.baerenherz-leipzig.de/spenden/ Link zur 4Motions GmbH: https://www.4motionsgmbh.de/