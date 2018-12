Apotheken-Lieferdienst "1A-GESUND Kurier" kommt auch „über den Äther“

1A-GESUND – Apotheken, die Zeichen setzen!Die 1A-GESUND Gruppe mit Sitz in Saarbrücken bietet Serviceleistungen in den Bereichen Marketing, Brands, Events, Vertrieb, Einkauf, IT- und Online Services für Pharma-Unternehmen und Apotheken. Zur Gruppe gehören u. a. die 40 1A-GESUND Apotheken, die 1A-GESUND Akademie, die 1A-GESUND Medien und die 1A-GESUND Kurier-Flotte.Die zurzeit 40 inhabergeführten 1A-GESUND Apotheken mit insgesamt mehr als 500 Mitarbeitern in Süddeutschland haben sich zum Ziel gesetzt, unabhängig von Interessengruppen ihren Kunden besondere Serviceleistungen anzubieten.1A-GESUND setzt auf Gesundheitsvorsorge und Service. Die Apotheken bieten ihren Kunden immer wieder neue Aktionen rund um das Thema Gesundheit. Monat für Monat gibt es ein Schwerpunktthema, zu dem die Mitarbeiter gezielt beraten, wie zum Beispiel Diabetes, Sonnenschutz, Allergien oder rheumatische Erkrankungen.Den hohen Qualitätsstandard der 1A-GESUND Gruppe gewährleistet ein zentrales Leistungsportfolio. Es reicht von Marketing und Kommunikation über Verkaufsförderung und Warenwirtschaft bis hin zu Personaldienstleistungen und Fortbildung.Weitere Informationen über 1A-GESUND für die Presse:Hans-Christoph Bonfert (Geschäftsführung)St. Johanner Straße 41-43, 66111 SaarbrückeneMail: mail@1a-gesund.deInternet: www.1a-gesund.de