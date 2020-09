1A-GESUND Apotheken bauen Full Service aus

Die Corona-Krise hat die Digitalisierung und ihre Chancen in vielen Bereichen des Lebens in den Fokus gerückt. Immer mehr Kunden erwarten auch von ihrer Apotheke, jederzeit online erreichbar zu sein. Die Kooperation 1A-GESUND trägt diesem Bedürfnis mit einem Full-Service Online-Paket Rechnung. Es verknüpft Bestell-App, Online-Shop und Lieferservice „1A-GESUND Kurier“ mit der fachkundigen Beratung durch das Apothekenpersonal vor Ort.



„Mit unserem Full Service verbinden wir das Beste aus beiden Welten“, erklärt 1A-GESUND Geschäftsführer Hans-Christoph Bonfert. „Wir bauen die digitalen Prozesse aus und bieten weiterhin in der Offizin den Service, den unsere Kunden gewöhnt sind.“



Einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zufolge bestellen immer mehr Deutsche vor allem OTC-Arzneimittel übers Internet. Andererseits löst eine überwältigende Mehrheit ihre Rezepte nach wie vor in der Apotheke vor Ort ein. „Das zeigt, wie wichtig die Verzahnung von traditionellen und digitalen Kontaktwegen ist“, sagt Bonfert. „Wer beides verknüpft, so wie wir es bei 1A-GESUND tun, kann sowohl Bestandskunden binden als auch neue Kunden gewinnen.“ Dank ihrer Online-Services seien die 1A-GESUND Apotheken zukunftsfähig aufgestellt, insbesondere mit Blick aufs E-Rezept. „Wenn das E-Rezept kommt, wollen wir im 1A-GESUND Gebiet in der Pole Position sein“, betont Bonfert.



Das Credo von 1A-GESUND lautet: Schnell, einfach, sicher. Per App, über den Online-Shop oder die Website der Apotheke können die Kunden ihre Medikamente ganz bequem und unabhängig von den Öffnungszeiten bestellen. „Wir möchten es unseren Kunden so bequem wie möglich machen und ihnen Wartezeiten oder unnötige Laufwege ersparen“, sagt Bonfert. In der Regel gilt: Bis 14 Uhr bestellt, noch am selben Tag geliefert. Auf Wunsch bringt der 1A-GESUND Kurier, ein spezieller Lieferservice der 1A-GESUND Apotheken, die Ware im Anschluss an die pharmazeutische Beratung nach Hause oder an den Arbeitsplatz. Alternativ können die Kunden die „Click & Collect“-Variante wählen und die Bestellung in einer 1A-GESUND Apotheke ihrer Wahl abholen. Sachkundige Beratung ist von der Bestellung bis zur Abholung oder Auslieferung garantiert. Das gewährleistet der 1A-GESUND Kurier in direktem Kontakt mit der Apotheke. Sensible persönliche Daten bleiben uneingeschränkt geschützt.



Der Bestell- und Lieferservice deckt das gesamte Gebiet von 1A-GESUND ab. Der Kooperation gehören mehr als 40 inhabergeführte Apotheken an, überwiegend im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Deren Zusammenarbeit ermöglicht eine optimale Versorgung der Kunden – auch im ländlichen Raum.

