Zwei starke Frauen an der Spitze von 1000 Satellites: Julia Wagner und Lisa Glassner übernehmen Führungsrollen in der Metropolregion Rhein-Neckar und München

1000 Satellites verstärkt sein Führungsteam mit Julia Wagner und Lisa Glassner als neue General Managerinnen in Mannheim und München. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Arbeitsumgebungen im Corporate Standard für Unternehmen, die nach flexiblen und wohnortnahen Arbeitsplätzen suchen. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in strategischer Unternehmensentwicklung, Vertrieb und Transformation werden Julia Wagner und Lisa Glassner entscheidend zum Wachstum und Ausbau der Standorte beitragen.



Julia Wagner: Neue Impulse in der Metropolregion Rhein-Neckar



Julia Wagner übernimmt die Position der General Managerin in Mannheim. Zuvor war sie als Head of Sales in der Metropolregion Rhein-Neckar für 1000 Satellites tätig, wo sie die regionale Vertriebsstrategie, das überregionale Budget sowie die Pflege und Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen verantwortete. Ihre Erfolge umfassen die Akquise neuer Corporate-Kunden und e Professionalisierung der Vertriebsprozesse. In ihrer vorherigen Rolle als Leiterin für Kommunikation und Administration sowie stellvertretende Geschäftsführerin beim Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. entwickelte sie moderne Kommunikationsstrategien und optimierte digitale Prozesse. Nach 12 Jahren in der Verlagsbranche, gründete sie ein Unternehmen zur Vernetzung von Verlagen, Literaturagenturen und Autoren mit dem Fokus auf optimierte Abläufe und professioneller Manuskriptaufbereitung.



„Ich freue mich darauf, die Entwicklung von 1000 Satellites weiter voranzutreiben und gemeinsam mit unserem engagierten Team moderne und flexible Arbeitsumgebungen zu gestalten, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden,“ so Julia Wagner.



Lisa Glassner: Führungsstärke für den Standort München



Lisa Glassner wird als General Managerin in München tätig und wird die Expansion von 1000 Satellites in der Region vorantreiben. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von Unternehmensstrategien und Transformationsprojekten bringt sie wertvolle Expertise mit. Vor ihrer Tätigkeit bei 1000 Satellites leitete sie ihr eigenes Beratungsunternehmen und unterstützte Kunden bei der Prozess- und Organisationsentwicklung. Sie hatte leitende Positionen bei Enlighted und Comfy | Enlighted, einem Siemens-Unternehmen, inne, wo sie die europäische Vertriebsstrategie verantwortete und Lösungen für hybride Arbeitsmodelle etablierte. Frühere Stationen umfassen unterschiedliche Stationen bei Steelcase. In ihrer Rolle als Regional Vice President EMEA entwickelte sie innovative Arbeitsplatzlösungen für internationale Kunden.



„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team in München die Arbeitswelt der Zukunft mitzugestalten und innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln,“ erklärt Lisa Glassner.



Gemeinsame Vision für die Zukunft von 1000 Satellites



„Wir sind begeistert, Julia Wagner und Lisa Glassner in unserem Führungsteam zu begrüßen. Ihre umfassenden Erfahrungen und ihre strategischen Fähigkeiten werden uns dabei helfen, unsere Vision von modernen und flexiblen Arbeitsplätzen in beiden Metropolregionen erfolgreich umzusetzen,“ so Markus Hummelsberger, Geschäftsführer und Gründer 1000 Satellites.

