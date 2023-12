1000 Satellites übernimmt Standorte von OFFICE.ONE und startet Satellitennetzwerk in Hamburg

1000 Satellites GmbH, der Mannheimer Anbieter von wohnortnahen Arbeitsplätzen und Veranstaltungsräumen, wächst weiter und übernimmt zum 1.1.2024 zwei Standorte von OFFICE.ONE, einem regionalen Flex-Office-Anbieter aus Hamburg als Startpunkt für die Etablierung eines Satellitenbüronetzwerkes in der Metropolregion Hamburg.



Das deutschlandweite Wachstum des Start-Up 1000 Satellites setzt sich fort. Als etablierter Partner von Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar kommt im Dezember der erste von vier Standorten im Großraum München hinzu. Nun führt das Wachstum mit zwei außergewöhnlichen Standorten im Norden von Deutschland zum 1. Januar 2024 in die Metropolregion Hamburg. Dabei werden diese Standorte in Hamburg, inklusive der Bestandskunden und Mitarbeiter:innen, von OFFICE.ONE erworben. Diese Übernahme unterstreicht damit nicht nur den Expansionskurs von 1000 Satellites, sondern bedient auch den steigenden Bedarf an hochwertigen und voll ausgestatteten zentralen und dezentralen Arbeitsplätzen und Veranstaltungsräumen in Deutschland.



„Wir freuen uns, dass wir mit 1000 Satellites einen führenden überregionalen Anbieter für flexible Bürokonzepte in Deutschland als zukünftige Heimat für Team, Kunden und Standorte von OFFICE.ONE gewinnen konnten und jetzt gemeinsam eine vielversprechende Perspektive für das weitere Wachstum in Hamburg und darüber hinaus haben“, so Matthias Gipp, Geschäftsführer von OFFICE.ONE. „Wir glauben, dass unsere Erfahrungen und unsere Kundenbasis in Hamburg sich perfekt mit dem einzigartigen Satellitenbüroansatz von 1000 Satellites ergänzen und wir ein starker Partner für Unternehmen und ihre Angestellten im Großraum Hamburg sind, die sich für hybride und moderne Arbeitsplatzkonzepte interessieren.“



1000 Satellites bietet Unternehmen, ihren Angestellten und Selbständigen mit seinem regionalen Netzwerk-Ansatz ein neues Konzept: Die Standorte, die sogenannten “Satelliten“, befinden sich sowohl in den Zentren der großen Städte als auch in deren Umgebung. Die Satelliten bieten eine für Unternehmen wichtige Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)-konforme Einrichtung, technisch voll- und hochwertige Arbeitsplätze (vom Einzelarbeitsplatz bis hin zur Exklusivfläche für einzelne Unternehmen), sowie ergonomische Büromöbel, einen Community Bereich und eine:n ständigen Ansprechpartner:in.



Auch die beiden neuen Standorte in Hamburg werden Teil dieses Konzeptes sein und zugleich individuell und außergewöhnlich. Die Standorte sind für Berufspendler aus den Vororten besser zu erreichen als die Unternehmensbüros in den Innenstädten und bieten auch für Selbständige und Angestellte, die im Stadtzentrum wohnen, eine sichere und komfortablere Alternative zum Homeoffice. Das ist nachhaltig für alle Beteiligten, weil es zum einen die bessere Flächennutzung in den Kernflächen der Kunden, sowie der 1000 Satellites Standorte ermöglicht, zum anderen durch die Bereitstellung wohnortnaher Arbeitsmöglichkeiten zur Reduktion von Pendeln beiträgt.



Bereits zum Anfang des Jahres finden bestehende und neue Kund:innen am Standort „Speicherstadt“ auf mehr als 4.000 m² attraktive Büro- und Veranstaltungsflächen. Die Nutzer erwartet im weltgrößten historischen Lagerhauskomplex am Hamburger Hafen ein einzigartiges Ambiente mit Dachterrasse und atemberaubendem Rundumblick auf die Stadt. Der zweite Standort „Alster“ liegt mit seinen rund 2000 m² im nördlichen Stadtteil und bietet auf zwei Etagen Arbeitsplätze und Veranstaltungsräumlichkeiten, sowie einen zauberhaften Außenbereich und Bootsanleger mit Alsterzugang.



Die beiden Standorte werden die Basis für den Ausbau des Satellitenbüronetzwerkes in der Metropolregion Hamburg bilden, welches ab 2024 ein attraktives Angebot für Unternehmen und deren Angestellte bieten wird. Weitere geplante Standorte sind u.a. Norderstedt, Harburg, Pinneberg und Lüneburg.



„Das Team von OFFICE.ONE bietet mit seiner Erfahrung an den beiden Hamburger Standorten in der Speicherstadt und an der Alster eine ideale Ausgangsbasis, um die Idee des wohnortnahen, firmenübergreifenden Büronetzwerkes von 1000 Satellites in Hamburg zu etablieren“, freut sich Gregory von Abendroth, Mitgründer und Geschäftsführer der 1000 Satellites GmbH. „Uns eint die gemeinsame Vision, eine ideale Arbeitsumgebung besonders für Angestellte großer Unternehmen zu schaffen. Mit 1000 Satellites werden wir das Konzept passgenau an die Ansprüche der Arbeitgeber und Angestellten in Hamburg anpassen und dazu beitragen, die Infrastruktur in Hamburg durch eingesparte Pendlerfahrten zu entlasten und die Arbeitswelt produktiver zu gestalten.“