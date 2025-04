1000 Satellites erweitert Standort im South Horizon (SOHO) in München

Die Erweiterung trägt den veränderten Anforderungen moderner Arbeitswelten Rechnung. Immer mehr Unternehmen suchen nach flexiblen und skalierbaren Lösungen, die Teamarbeit und produktives Arbeiten fördern und gleichzeitig als attraktiver Faktor für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden dienen. Neben den hochwertigen Coworking-Arbeitsplätzen, exklusiven Büros und voll ausgestatteten Meeting- und Konferenzräumen bietet der erweiterte Standort jetzt auch eine großzügige Dachterrasse. Diese lädt Teams ein, Pausen im Freien zu genießen oder inspirierende Meetings und Networking-Sessions in einer entspannten Atmosphäre abzuhalten.Lisa Glassner, General Managerin 1000 Satellites München, erklärt:„Die steigende Nachfrage nach hochwertigen und flexiblen Arbeitsumgebungen zeigt, wie stark Unternehmen nach Alternativen zu klassischen Büroflächen suchen, die moderne Ansprüche wie Flexibilität und Attraktivität für ihre Teams erfüllen. Mit der Erweiterung unseres SOHO-Standorts in München bieten wir genau das: Arbeitsplätze, die Produktivität und Wohlbefinden fördern.“Hans Hammer, Vorstand der Hammer AG, ergänzt:„Die Zusammenarbeit mit 1000 Satellites ist ein starkes Beispiel dafür, wie sich die Arbeitswelt verändert. Die Flexibilität und Qualität, die 1000 Satellites bietet, wird von Unternehmen immer stärker nachgefragt. Wir freuen uns, diese Vision gemeinsam weiter voranzutreiben.“Mit dieser Erweiterung stärkt 1000 Satellites seine Präsenz in München und unterstreicht sein Engagement, professionelle und flexible Arbeitslösungen anzubieten, die insbesondere für Corporate Teams und größere Unternehmen attraktiv sind.Die Hammer-Familie ist seit über 70 Jahren erfolgreich auf dem süddeutschen Immobilienmarkt als Projektentwickler, Investor und Immobiliendienstleister tätig. Das Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung, Durchführung, Vermarktung, Verwaltung und das Assetmanagement von eigenen und fremden Immobilienprojekten, vornehmlich im gewerblichen Bereich. Zudem ist die Hammer-Familie in den Bereichen PropTech sowie erneuerbare Energien und Umwelttechnik aktiv. Das Ziel ist es, nachhaltige Gebäude mit modernen Räumen zu entwickeln, indem Ideen, Menschen, Grundstücke und Kapital vereint und kreative Lösungen geschaffen werden. Durch die optimale Nutzung des Standortes wird das volle Potenzial der Grundstücke entfaltet und dabei Mehrwert für das Umfeld, die Nutzer und Investoren generiert, ohne den Blick auf die Umwelt zu verlieren. Die Hammer-Familie hat Projekte im Volumen von circa 1,5 Milliarden Euro realisiert, verwaltet einen Immobilieneigenbestand von 75.000 Quadratmeter in Deutschland und beschäftigt in ihren Unternehmen rund 75 Mitarbeiter.Weitere Informationen unter www.hammer.ag